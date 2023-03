Fundación Arcadia propone plataforma de registro electoral digital para diáspora venezolana en el exterior

Posteado en: Actualidad, Entrevistas, Internacionales

La propuesta de la Fundación Arcadia busca garantizar la transparencia en el proceso electoral venezolano

La Fundación Arcadia a lo largo de los años se ha destacado por su compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

En esta ocasión, el Profesor Robert Carmona-Borjas, Vicepresidente Ejecutivo y Cofundador de la fundación, conversa en exclusiva con La Patilla acerca de una iniciativa que podría cambiar la dinámica política del país: “la participación de la diáspora venezolana en las elecciones primarias de la oposición.”

El Prof. Carmona-Borjas explica los detalles de esta propuesta que ya se le presentó a la Comisión Nacional de Primarias y cómo se podría garantizar un proceso justo y transparente en el registro y votación de los venezolanos que residen en el extranjero. Una entrevista que invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión de todos los ciudadanos en la construcción de un futuro próspero y justo para Venezuela.

La Patilla: Profesor Carmona-Borjas, su nombre se destaca entre los líderes más antiguos de la diáspora venezolana en el extranjero, y aunque es reconocido por su labor eficiente y efectiva del más alto nivel en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, su perfil ha sido discreto. ¿Qué lo motivó a involucrarse en la lucha por la democracia y los valores humanos en Venezuela y a ofrecer asistencia gratuita a los migrantes necesitados?

Robert Carmona-Borjas: Ante todo quisiera agradecer a La Patilla por esta entrevista. En cuanto a su pregunta, mi interés en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, surgió desde muy temprana edad. Desde mi infancia, fui criado en el seno de una familia que siempre defendió con vehemencia los valores democráticos y las libertades individuales de nuestro país. Mis tíos, la Dra. Isabel Carmona de Serra, el Dr. Jesús Carmona Borjas y la poetisa Lucila Velásquez, entre otros destacados luchadores por la democracia en mi familia, tuvieron un impacto crucial en mi formación y con su ejemplo me inculcaron la importancia de defender estos valores incluso a riesgo de nuestra propia vida y libertad. Su legado de lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue un ejemplo para mí y me inspiró a seguir sus pasos en la lucha por la democracia en Venezuela y en todo el mundo. Durante mi juventud, viví de cerca el proceso democrático en Venezuela y fui testigo del impacto positivo que tuvo en la sociedad. Sin embargo, con el advenimiento del régimen chavista, vimos cómo se fueron erosionando gradualmente nuestras libertades y derechos, así como las instituciones y poderes del Estado. Por eso, desde hace muchos años he estado comprometido con la defensa de los derechos humanos y la democracia en mi país.

En cuanto al aspecto humanitario y de amor al prójimo, se lo debo exclusivamente a mi madre, Aurora Carmona Borjas. Una mujer humilde y profundamente Católica que dedicó su vida a hacer la caridad sin mirar a quien y sin esperar nada a cambio. Desde hace muchísimos años acogí como propia esa misión y entre otras cosas, a eso me dedico en mi vida personal y en el rol que tengo dentro de la Fundación Arcadia.

En la actualidad, la diáspora venezolana es uno de los temas más álgidos en la política venezolana. ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa presentada por la Fundación Arcadia de la cual es usted su Vicepresidente Ejecutivo y Cofundador, para garantizar el registro electoral digital y votación de los venezolanos en el extranjero?

La iniciativa presentada por la Fundación Arcadia al Presidente y demás miembros de la Comisión Nacional de Primarias el pasado 02 de marzo, es de vital importancia para asegurar la participación activa de la diáspora venezolana en el proceso electoral. En ella se destaca la necesidad imperante de que todos los ciudadanos venezolanos, sin importar su ubicación geográfica, puedan ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones que definirán el futuro del país. Esta propuesta tiene un enfoque innovador que marcaría, sin lugar a duda, una diferencia significativa en la dinámica política de Venezuela, que actualmente lucha por recuperar su democracia y rescatar sus valores morales conculcados por la dictadura venezolana. Se trata de una iniciativa justa, transparente y democrática que permitiría a todos los ciudadanos venezolanos tener una voz y un papel fundamental en la construcción de un futuro próspero y democrático para Venezuela. La participación activa de la diáspora venezolana es crucial para lograr este objetivo y esta iniciativa de registro electoral digital en el exterior, implementado por dos de las organizaciones internacionales de derechos humanos de más renombre en el mundo, garantizaría un proceso justo y transparente para la elección del candidato de la oposición a la Presidencia de la República.

¿Cómo garantizar que la implementación de una plataforma de registro electoral digital en el exterior pueda ser justa y transparente y que al mismo tiempo genere confianza en la oposición venezolana?

La propuesta de Arcadia plantea la implementación de una plataforma ideal de registro electoral digital en el exterior organizada, implementada y resguardada por las organizaciones internacionales de prestigio como lo son Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes cuentan con una amplia experiencia en proyectos similares.

Profesor Carmona-Borjas, usted dice que Arcadia le hizo llegar una propuesta a la Comisión Nacional de Primarias proponiendo a las organizaciones internacionales Human Rights Watch y Amnistía Internacional para llevar a cabo el registro electoral y el proceso de votación de la diáspora venezolana en el exterior. ¿Cómo podrían garantizar estas dos ONG la transparencia e integridad del proceso electoral en estos casos?

Estas dos organizaciones sin fines de lucro han desempeñado un papel crucial en la denuncia de atrocidades cometidas por gobiernos opresivos y en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Su prestigio y respeto es incuestionable, basado en el resultado de décadas de trabajo incansable y compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo.

Ambas organizaciones internacionales tienen una amplia experiencia en la observación de procesos electorales y en la protección de los derechos humanos de los refugiados, lo que les da la capacidad para cubrir todo el proceso de la elección del candidato de la oposición a la Presidencia de la República. Además, la propuesta de Arcadia plantea la implementación de una plataforma ideal de registro electoral digital en el exterior organizada, implementada y resguardada por estas dos organizaciones, lo que aumenta la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

Creemos que si logramos obtener el apoyo de Human Rights Watch y Amnistía Internacional para la elaboración de una plataforma digital que permita el registro y votación de la diáspora venezolana en el exterior, habríamos logrado un cambio radical en la dinámica política de Venezuela. Incluso el proceso de selección del candidato de la oposición en Venezuela pudiera hacerse sin necesidad de utilizar la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el régimen chavista. Las organizaciones mencionadas tienen la capacidad de cubrir todo el proceso de la elección del candidato de la oposición a la Presidencia de la República, desde la estructuración de un registro electoral para la diáspora venezolana hasta la de los ciudadanos que aún se encuentran en el país.

Si Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuentan con este registro electoral, los venezolanos demócratas podríamos expresarnos en el futuro en cualquier otra consulta que realice la Plataforma Unitaria, lo que generaría mayor confianza en la dirigencia opositora y evitaría errores del pasado que han retrasado por más de dos décadas el rescate de la democracia en Venezuela. Es indudable que cualquier ciudadano venezolano demócrata, independientemente de su ubicación geográfica, confiaría más en los resultados emitidos por estas organizaciones de derechos humanos que en los del Consejo Nacional Electoral del régimen chavista. Hagan ustedes mismo una encuesta en ese sentido y verán los resultados.

¿Cree usted que la participación activa de la diáspora venezolana es crucial para lograr ese objetivo de recuperar la democracia y los valores morales en Venezuela?

La diáspora venezolana es uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia reciente, según el Informe Mundial 2022 de la misma Human Rights Watch, se estima que más de 7,1 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años debido a la persecución política del régimen y a la grave crisis moral, económica y social que enfrenta Venezuela. Con la inclusión de la diáspora venezolana en el proceso electoral, los venezolanos en el extranjero podrían expresar su opinión y contribuir así en la construcción de un futuro próspero y justo para Venezuela, país al que muchos añoran regresar.

La dirigencia opositora no puede dejar de lado a la diáspora venezolana en el proceso interno de selección del candidato a la Presidencia de la República. Nuestra diáspora ha demostrado una gran capacidad de organización y movilización, y que, además, juega un papel importantísimo como proveedora de remesas para paliar la grave crisis económica que afrontan los compatriotas que se han quedado en Venezuela. Según datos del Bloomberg News, se estima que en el año 2022 Venezuela recibió en remesas la cantidad de 4.200 millones de dólares, lo que evidencia el enorme impacto que tiene la diáspora en la economía del país. De ahí que nos extraña que la dirigencia opositora aún no haya concretado la participación nuestra en ese proceso de elecciones internas. No se trata de una consideración sino de una obligación el buscar las formas idóneas para lograr nuestra participación en cualquier proceso interno de consulta que la dirigencia opositora se plantee hacer. La dirigencia opositora no puede negarse a reconocer el potencial y capacidad de la diáspora venezolana para contribuir al desarrollo del país.

Profesor Carmona-Borjas, ¿cómo respondería usted a aquellos que consideran que insistir en la inclusión de la diáspora en el proceso electoral después de que el Presidente de la Comisión Nacional de Primarias expresó en días pasados la imposibilidad de hacerlo en este proceso de elecciones primarias, es una crítica al arduo trabajo que están haciendo en las circunstancias actuales que vive Venezuela?

Es importante ser críticos en temas tan relevantes como la inclusión de la diáspora en el proceso electoral, ya que representan un sector vital de la sociedad venezolana que merece ser reconocido y valorado como un actor protagónico en la construcción del futuro del país. La Comisión Nacional de Primarias durante el acto de presentación de la fecha y el cronograma, en mi opinión, cometió un error al considerar a los precandidatos como los protagonistas, cuando en realidad, son el pueblo de Venezuela quienes deberían ocupar ese papel central en el proceso electoral.

Además, resulta incoherente que mientras se hace un llamado a la unidad política y ciudadana, se ignore y discrimine a un sector vital de la sociedad, la diáspora venezolana, la cual merece ser valorada y reconocida como un actor protagónico en la construcción del futuro del país.

Es hora de que la dirigencia opositora abandone esa zona de confort y el enfoque tradicional de aceptar las reglas del juego que impone el régimen. Negarse a reconocer el valor de la diáspora y su capacidad de influir en el proceso electoral, es una postura insensible y obsoleta. La diáspora está exigiendo un espacio en el proceso interno de selección del candidato opositor a la Presidencia de la República, y no debe ser ignorada. De lo contrario, se perdería una oportunidad única de demostrar que la democracia es para todos y que todas las voces son importantes en la construcción de un futuro próspero y justo para Venezuela.

La participación de la diáspora venezolana en el proceso interno de selección del candidato a la Presidencia de la República, no solo es importante desde un punto de vista simbólico, sino también político. Representa una oportunidad única para demostrar también que la democracia y la libertad no conocen fronteras geográficas y que todos los venezolanos, sin importar su lugar de residencia, tienen un papel fundamental en la reconstrucción de un futuro democrático, próspero y justo que bien merece Venezuela.

¿Qué llamado les haría a los miembros de la Comisión Nacional de Primarias para que éstos se aboquen a la implementación de la propuesta de Arcadia Foundation?

Le haría un llamado doble al presidente y demás miembros de la Comisión Nacional de Primarias, tanto en mi condición de venezolano en el exilio por casi ya 21 años, y como representante de la Fundación Arcadia. Un llamado de consciencia para apelar a su talante democrático y al compromiso que tienen con la protección y defensa de los derechos humanos en Venezuela, de apoyar esta propuesta por viable, confiable, efectiva y eficiente, que le permitiría a la diáspora venezolana participar en el proceso electoral mediante la creación e implementación de una plataforma de registro electoral digital desde el exterior, por parte de las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

La participación de la diáspora venezolana en el proceso electoral como ya lo he mencionado es fundamental para construir un futuro democrático, próspero y justo para Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias tiene la obligación moral y jurídica de permitir su participación a través de una plataforma de registro electoral digital desde el exterior. Si la Comisión Nacional de Primarias acepta esta propuesta, estaría escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la democracia venezolana, contribuyendo así a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de una verdadera democracia en Venezuela.

Pero extendería incluso ese mismo llamado a todas las fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela y el exterior, a sumarse a esta iniciativa y en conjunto exigir a la Comisión Nacional de Primarias que ponga en práctica esta propuesta en el más corto plazo. Es hora de que la Plataforma Unitaria sin más dilaciones escuche las voces y demandas de la diáspora venezolana y se comprometa con su derecho a participar en el proceso de elecciones primarias.

Profesor Carmona-Borjas, en la propuesta de la Fundación Arcadia para permitir la participación de la diáspora venezolana en el proceso electoral mediante una plataforma de registro electoral digital desde el exterior por parte de estas dos organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿han considerado ustedes la posibilidad de que la Comisión Nacional de Primarias se excuse o niegue a implementarla aduciendo falta de recursos económicos?

En la Fundación Arcadia hemos analizado meticulosamente todos los posibles escenarios, incluso con la ayuda de la inteligencia artificial, para determinar cualquier escenario posible que la Comisión Nacional de Primarias pudiera utilizar para evitar la implementación de esta propuesta efectiva, eficiente y viable, y entre ellos está el aspecto económico. Sin embargo, quisiera enfatizar que sería un grave error aducir eso y una demostración de falta de voluntad política efectiva para garantizar la participación política de todos los ciudadanos venezolanos, independientemente de su ubicación geográfica.

Es del conocimiento público que las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya han implementado proyectos similares de registro digital o biométrico para refugiados en países como Líbano, Jordania, Uganda y Tanzania. Estas dos organizaciones han cubierto los costos involucrados en la implementación de dichas iniciativas, demostrando su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos.

Si Human Rights Watch y Amnistía Internacional llegasen a decidir colaborar con esta iniciativa, estoy seguro de que buscarían ellos mismos la forma de sufragar los costos necesarios que implique la creación de la plataforma de registro electoral digital de la diáspora venezolana en el exterior. Asimismo, no me cabe la menor duda de que de aceptar apoyar a los venezolanos en el rescate de nuestra democracia por la vía del voto, estas dos organizaciones se comprometerían a garantizar incluso la transparencia y el respeto de la voluntad de los electores en ese proceso de elecciones de las primarias, incluyendo la participación de ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país. En este sentido, la Comisión Nacional de Primarias como dijimos anteriormente, no tendría ni siquiera necesidad de utilizar al CNE chavista para ningún proceso de consulta interna de la oposición venezolana, lo que representaría una oportunidad única para fortalecer la democracia y la participación ciudadana en Venezuela.

De esta manera, cualquier posible obstáculo relacionado con la falta de recursos económicos por parte de la Comisión Nacional de Primarias podría ser superado con la ayuda de estas dos organizaciones y su compromiso con la democracia y el respeto de todos los derechos humanos de todos los venezolanos. En definitiva, esto no solo beneficiaría el proyecto de elecciones primarias, sino que perfectamente beneficiaría por igual futuras selecciones de candidatos a la Asamblea Nacional, Gobernaciones, Alcaldías y Municipalidades, entre otros. Es por ello por lo que no hay obstáculo alguno que no pueda superarse si verdaderamente existiera la voluntad política para hacerlo viable y un compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos de los ciudadanos venezolanos, independientemente de su ubicación geográfica.

Hablando de costos, más allá de la implementación de la plataforma digital de registro electoral para la diáspora venezolana en el exterior, ¿cómo se financiaría la campaña oficial para convocar a las elecciones primarias del candidato a la Presidencia de la República de la oposición? ¿Existen posibles fuentes de financiamiento para sufragar estos gastos adicionales?

En Arcadia analizamos también ese factor, y tenemos la plena seguridad de que todos los medios de comunicación social democráticos del país y del mundo estarían dispuestos a apoyar esta iniciativa de manera gratuita, brindando sin costo alguno sus espacios para publicar cualquier convocatoria dirigida a la diáspora venezolana para que ésta se inscriba y participe en el proceso de elección del candidato de la oposición a la Presidencia de la República. De esta forma, se podrían minimizar los costos relacionados con la campaña oficial para la convocatoria a las elecciones primarias. Con la colaboración de todas dos estas organizaciones internacionales de DDHH y medios de comunicación, es posible llevar adelante esta propuesta de manera justa, transparente y democrática, y permitir así a todos los ciudadanos venezolanos tener una voz y un papel fundamental en la construcción del futuro de país que nos merecemos todos los venezolanos.

Incluso ya hemos analizado la posibilidad de que el régimen venezolano, como lo ha demostrado en el pasado, en su afán de bloquear y censurar información crítica, contamos con los mecanismos tecnológicos diseñados para superar tales obstáculos. La Fundación Arcadia, comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos, está preparada para enfrentar cualquier intento de bloqueo o censura y garantizar la participación activa de los ciudadanos venezolanos, dondequiera que éstos se encuentren.

Para finalizar, ¿qué mensaje quisiera enviar a la diáspora venezolana y a los ciudadanos del país en general con respecto a la propuesta de la Fundación Arcadia?

Robert Carmona-Borjas: Hay que hacer hincapié hasta en cansancio en la importancia de la propuesta presentada por la Fundación Arcadia que permite la participación de la diáspora venezolana en el proceso de elecciones primarias. Esta iniciativa es crucial para demostrar que la democracia es inclusiva y que todos los venezolanos, sin importar su ubicación geográfica, tienen el derecho a participar en la construcción de un futuro mejor para Venezuela. Exhortamos enfáticamente a la Comisión Nacional de Primarias a tomar en consideración el planteamiento presentado por la Fundación Arcadia y actuar en consecuencia. La implementación de una plataforma de registro electoral digital en el exterior, por parte de estas dos organizaciones internacionales de renombre como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, garantizaría un proceso justo y transparente. La Fundación Arcadia se compromete a seguir trabajando activamente para impulsar esta iniciativa y garantizar el derecho a la participación política de la diáspora venezolana en el proceso electoral. Es hora de demostrar que la voz de la diáspora es importante y que nuestra contribución es fundamental para la construcción de un futuro próspero y justo para Venezuela. ¡Unámonos todos, en esta lucha por la democracia y la libertad de Venezuela! (LP)