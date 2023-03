Ex de Piqué habló por primera vez de la escandalosa separación de Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Era la voz que faltaba en la escandalosa separación de Gerard Piqué y Shakira. Nuria Tomás, la ex pareja del campeón del mundo con España en 2010, fue abordada en un evento de una marca y se animó a dar su opinión sobre la ruptura. La empresaria buscó ser diplomática, aunque dejó dos sutiles dardos para los protagonistas de la historia mezclados entre sus declaraciones.

Por Infobae

Tomás, hoy en pareja con August Puig Bosch y madre de dos hijos, era la novia del ex zaguero en el momento en el que conoció a la cantante, en 2010. Y fue mesurada en sus primeras apreciaciones respecto a la separación. “No me quiero pronunciar. No sé, no opino porque no me he puesto a indagar. Tienen su historia. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. No he hablado nunca de él y no lo haré ahora.”, subrayó.

Ahora bien, hay coletazos de la grieta ante los que no pudo ser indiferente. Por ejemplo, la Session 53 de la artista y Bizarrap en la que la colombiana demuele al ex defensor del Barcelona. “¿Cómo no escucharla? La ponen en todos los lados”, aceptó. Ahí fue que surgió el primer aguijón, esta vez, para su ex.

“Cuando hay sentimientos de por medio cada uno lo lleva a su manera”, justificó a Shakira, aunque luego agregó: “No soy nadie para opinar, no me atrevo, no la conozco ni he tenido oportunidad de preguntarle”.

En la misma canción, la artista también apuntó contra Clara Chía Martí, actual pareja de su ex. Y fue allí que Tomás se distanció. “No te puedo decir nada, pero las mujeres nos tenemos que ayudar”, se puso del lado de la actual empleada de la empresa Kosmos.

“Me sorprende que la prensa me siga nombrando después de tantos años”, planteó la empresaria ante los micrófonos, con su mente ya en otra historia. Sin embargo, apenas se conoció la separación en junio de 2022, su nombre tomó fuerza nuevamente a partir de la información que ofreció el periodista y paparazzi Jordi Martin.

De buena relación con Shakira y confrontación permanente con Piqué, alegó que las infidelidades fueron moneda corriente de parte del ex jugador. Y nombró una puntual en la que involucró a Tomás. Aseguró que en 2016 Gerard “tuvo un encuentro con una ex pareja de la que nunca se ha olvidado”.

“A día de hoy está felizmente casada, acaba de ser mamá, entonces era soltera. Ese encuentro se dio en el departamento de Nuria. Él estaba en la concentración de la selección española, acude al departamento de Nuria en un taxi, se ven dos horas y regresa con la selección”, detalló en un programa de TV. “Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira, a Tonino, Shakira tiene conocimiento de esta infidelidad”, añadió.

“No hay foto, me entero al día siguiente, no puedo delatar, me voy a desayunar con una persona y esa persona me dice ‘anoche Gerard estuvo en el apartamento’”, continuó.

“Hay dos personas en el apartamento, Gerard y Nuria. La información me llega por uno de los dos. Basta. Al día siguiente me voy a almorzar con uno de los dos. Y es esa persona la que me lo dice”, cerró, dando a entender que fue la mujer la que le confirmó el affaire.