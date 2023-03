¿Cómo se incluyen los emojis en una oración? La RAE enseña su uso correcto

Posteado en: Actualidad, Cultura, Internacionales

Hoy en día forman parte de nuestros recursos para expresarnos por escrito. Los utilizamos todos los días en nuestra forma de comunicarnos por mensajería instantánea, pero ya empiezan a aparecer en los textos de novelas e incluso impresos en pantalla en series y películas. Los emojis son esos iconos que podemos utilizar en servicios de mensajería instantánea y que sirven para expresar emociones o estados de ánimo. Pero, intercalados con un texto, surgen las dudas. ¿Cómo se deben incluir? ¿Van separados por puntos o comas? La Real Academia Española ha respondido a un usuario sobre su correcta utilización.

En una consulta dirigida al canal de la RAE por medio de redes sociales, la institución explica cómo deben emplearse. “Si el emoticono o el emoji afecta a todo el enunciado y este es el único del mensaje, se recomienda situarlo tras el signo de cierre, como elemento extraoracional: Ayer fue un buen día. ?”. Mientras, la Academia señala que, “si hay otro enunciado tras aquel al que modifica el emoji o el emoticono, es preferible situarlo delante del signo de cierre, para que no parezca que modifica al enunciado siguiente: Ayer fue un buen día ?. A ver cómo me va hoy”. Aquí puede verse la explicación también.

¿Cómo se utilizarían los emojis en una oración? ¿Se escribe la oración, el emoji y el punto final o sería un punto final en el fin de la oración y seguido de este emoji.

A lo que me refiero es:

– Me da mucha risa. ?

O

– Me da mucha risa ?. @RAEinforma #dudaRAE — Santiago (@SHC_1603) March 10, 2023

En respuesta a otro usuario que preguntaba acerca de si es necesario usar un punto cuando el emoji no viene acompañado de texto, la RAE aclara que no: “Si el emoticono o emoji se usa como único elemento del mensaje, no es necesario cerrarlo con punto”.

@RAEinforma #dudaRAE

Tengo una duda, al usar emojis sin nada de texto se debe colocar un punto.

Ejemplos:

1- ?.

2- ?

¿Cuál de los ejemplos sería el correcto? — Mr Einer (@EinerJoseCT) March 13, 2023

En sus recomendaciones, la Academia asegura que “el uso de los emojis y los emoticonos es admisible en contextos informales o de carácter privado, pero no sería adecuado en un documento institucional o formal. En cualquier caso, se debe procurar siempre que su empleo no empobrezca el uso de la lengua”.