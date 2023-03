The Last of Us: un actor de la serie “The Office” criticó duramente a la producción de HBO

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

The Last of Us terminó su primera temporada y la serie de HBO logró un lugar destacado como mejor adaptación de un videojuego de la historia, con Pedro Pascal y Bella Ramsey que fueron elogiados por su trabajo.

Por Clarín

Sin embargo, el actor Rainn Wilson -más conocido por interpretar a Dwight en The Office- apuntó sus críticas al episodio 8, el penúltimo, titulado When We Are in Need, que presenta a un tiránico y violento predicador llamado David como villano.

A Wilson no gustó para nada el retrato que pintó la producción de HBO.

Qué dijo el actor de “The Office” sobre “The Last of Us”

“Creo que Hollywood tiene un sesgo anticristiano. En cuanto el personaje de David en The Last of Us empezó a leer la Biblia, supe que iba a ser un villano horrible. ¿Podría haber un predicador que lea la Biblia en una serie que sea realmente cariñoso y amable?”, escribió Wilson en Twitter.

