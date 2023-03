Mark DeRosa, mánager de EEUU: Será como un Caracas-Magallanes pero con esteroides

Click to share on Google News (Opens in new window)

A solo un día del esperado enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos por los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, Mark DeRosa, viejo conocido de la LVBP y ahora mánager de los actuales campeones, utilizó una gran referencia para describir lo que puede ser el enfrentamientos entre las dos potencias de la disciplina.

Por Meridiano.net

El timonel de los norteamericanos quiso dejar claro lo que piensa sobre el partido y el gran ambiente que le espera en el estadio con la siguiente declaración: ‘Va a ser como Caracas-Magallanes pero con esteroides (por el nivel de exigencia y notoriedad), sí, no hay duda al respecto. Así que estoy entusiasmado por ello”.

USA manager Mark DeRosa expects absolutely crazy environment in quarterfinal game Saturday vs Venezuela: ‘Its going to be like Caracas-Magallanes on steroids, yeah, no question about it. So I'm fired up for it.’

— Bob Nightengale (@BNightengale) March 17, 2023