Frank Abagnale Jr, el hábil estafador que se convirtió en agente del FBI

Septiembre de 1969. La policía de Montpellier tomó bajo arresto a un ciudadano estadounidense que había robado un automóvil. Sus delitos no eran considerados especialmente graves y su proceso no fue diferente al que ofrecieron a otros criminales de la época. Sin embargo, el hombre capturado por la policía francesa no era un criminal cualquiera. Era Frank Abagnale Jr., un hábil estafador que había volado a Europa para escapar de las autoridades de su país. Tras las rejas de la prisión Perpignan estaba “uno de los hombres más buscados de los Estados Unidos”. O al menos eso decía ser.

Años después, Abagnale Jr. se volvió una celebridad. Los medios y el público querían saber todo sobre el hombre que había engañado al mundo entero. El falso piloto que logró viajar por el mundo sin que nadie supusiera su inexperiencia, el fraudulento estudiante que había pasado el examen de la Barra de Abogados sin estudiar demasiado, el doctor espurio que había conquistado a sus supuestos colegas; el estafador cuyos métodos eran tan efectivos que el FBI lo había contratado como asesor y, luego, como agente. Pero, ¿qué tanto había de cierto en la historia del originario de Nueva York?

¿Quién fue Frank Abagnale Jr.?

Nacido el 27 de abril de 1948 en el barrio del Bronx, Frank William Abagnale Jr. inició su carrera criminal cuando apenas era un adolescente. Según cuenta en su libro de memorias, ‘Catch Me If You Can’, su primera víctima fue su padre, a quien dejó con una multa que superaba los $3 mil dólares. Debido a su falta, Frank fue enviado a un reformatorio.

A su salida, el joven neoyorquino decidió enlistarse en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, fue expulsado solo unos meses después de su ingreso. Ya había comenzado a estafar. De acuerdo con documentos oficiales, Abagnale Jr. fue arrestado en al menos tres ocasiones en los días siguientes.

