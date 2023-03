El angustiante momento en que una presentadora de televisión en EEUU se desmayó en vivo (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este es el momento aterrador en el que una meteoróloga de Los Ángeles colapsó durante una transmisión en vivo

La meteoróloga de CBS LA, Alissa Carlson Schwartz, estaba a punto de dar a los residentes de la ciudad su informe de las 7 a.m. cuando el color desapareció repentinamente de su rostro antes de apoyar los antebrazos en el escritorio mientras sus copresentadores conversaban entre segmentos.

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Trató de mantener una sonrisa en su rostro, pero antes de que pudiera comenzar su pronóstico, sus ojos se pusieron en blanco. Lentamente cayó hacia adelante sobre sus brazos hasta que su cabeza estuvo a centímetros del escritorio. Entonces sus piernas cedieron y cayó con una sacudida al suelo.

Las copresentadoras, Nichelle Medina a Rachel Kim, no parecieron darse cuenta de que Schwartz se había desmayado al principio, y Medina se dirigió directamente a la ex Sra. California y dijo: “Alissa, esta es realmente la calma antes de la tormenta”.

El programa no volvió a un segmento en vivo, según TMZ, sino que transmitió segmentos pregrabados.

Schwartz publicó una actualización en su página de Facebook alrededor de las 2:30 p. m. y escribió: “Gracias por todos los mensajes de texto, llamadas y buenos deseos ¡Voy a estar bien!”

No está claro qué causó que Schwartz se desmayara, pero ocurrió un incidente similar en 2014 mientras trabajaba en una estación diferente. Estaba reemplazando a uno de sus compañeros de trabajo y de repente vomitó en medio de la transmisión.

CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz stroked out LIVE on-air on Saturday morning during her weather report.

It’s becoming too big to ignore. pic.twitter.com/0RneqbqNYp

— Stew Peters (@realstewpeters) March 19, 2023