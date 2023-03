Guaidó hizo llamado a Elon Musk para detener la maquinaria mediática del régimen en Twitter

El líder de la oposición, Juan Guaido, hizo un llamado a Elon Musk para hacerle frente a la maquinaria mediática del régimen de Nicolás Maduro en la red social Twitter.

lapatilla.com

“¿Elon Musk alguna vez tomará medidas para evitar que el régimen de Maduro gaste millones en bots y ejércitos de tuiteros pagados? Su plataforma es su portavoz de propaganda y herramienta de desinformación. YouTube lo hizo, ¿lo harás tú? Hazlo, y nosotros haremos el resto para expulsar a este enemigo de la libertad”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter mientras mencionaba al magnate multimillonario.

En cuanto al caso de YouTube, el líder de oposición se refirió al denunciado canal “House of News” donde se combinó inteligencia artificial y propaganda política para crea un falso noticiero en inglés con presentadores ficticios que buscaban lavar la imagen del régimen venezolano.

.@elonmusk will you ever take action to prevent the Maduro regime from spending millions on bots & armies of paid tweeters? Your platform is their propaganda mouthpiece & disinformation tool. @YouTube did, will you? Do it, & we’ll do the rest to vote out this freedom hater. https://t.co/1eI8bCH1et

— Juan Guaidó (@jguaido) March 19, 2023