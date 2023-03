Malas noticias para los Astros de Houston tras la lesión que sufrió José Altuve en el Clásico Mundial

Los Astros de Houston recibieron este domingo una mala noticia de su principal estrella, José Altuve, que sufrió una fractura en el pulgar derecho después de ser fuertemente impactado por una pelota en el juego de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 ante Estados Unidos.

Por lapatilla.com

El pequeño gigante, se encontraba en el home plate cuando recibió un pelotazo del relevista Daniel Bard, que lo sacó del encuentro de forma inmediata y que encendió automáticamente las alarmas del conjunto sideral y del Team Venezuela.

Houston #Astros All-Star second baseman Jose Altuve is expected to miss 8-10 weeks with his broken right thumb.

Lo cierto es que, según reveló el periodista deportivo de USA TODAY, Bob Nightengale, Altuve se perderá de 8 a 10 semanas por la fractura sufrida, algo que altera los planes del manager Dusty Baker para el Opening Day.

Por otro lado, se conoció que toletero criollo se encuentra en el complejo de primavera de Houston tras la eliminación de Venezuela.

“José Altuve llegó al centro del equipo con la mano vendada en la mañana y dijo que hablará después de que sea revisado”, informó el reportero de los Astros Brian McTaggart.

Jose Altuve just walked into the Astros clubhouse with his thumb bandaged. Asked if he would talk today, Altuve said yes but not before the Astros take a look at him.

— Brian McTaggart (@brianmctaggart) March 19, 2023