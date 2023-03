Bing Chat, el ChatGPT de Microsoft, ahora también genera imágenes

Click to share on Google News (Opens in new window)

Microsoft sigue exprimiendo su inversión en OpenAI para poner en manos de los usuarios herramientas que ninguna otra big tech tiene en abierto. Mientras prepara el despliegue de la inteligencia artificial en toda la suite de Office, Microsoft ha actualizado el chat de Bing con una nueva función: generar imágenes a partir de texto.

Por: Gizmodo

La nueva herramienta, bautizada como Bing Image Creator o Creador de imágenes de Bing, se basa en una “versión avanzada” del modelo DALL?E de OpenAI. Al igual que DALL?E y otras IAs generativas, el modelo integrado en Bing genera imágenes a partir de una descripción de texto en lenguaje natural. Pero a diferencia de otras IAs, lo hace de forma gratuita para los usuarios de la versión preliminar del buscador.

The power of AI can take written and visual content creation to the next level and help people harness their creativity. Meet Bing Image Creator in our chat experience.

— Bing (@bing) March 21, 2023