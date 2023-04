Nuevo despiste presidencial: Biden confunde una ciudad de Misisipi con la revista Rolling Stone (VIDEO)

Posteado en: USA

El presidente estadounidense, Joe Biden, confundió el viernes el nombre de la ciudad de Rolling Fork, Misisipi, devastada por los potentes tornados de la semana pasada, con el de la revista musical Rolling Stone.

Por RT

El mandatario visitó la ciudad afectada por el fenómeno meteorológico, que dejo al menos 25 muertos.

“Ahora me estoy asegurando de que tengan un lugar donde dormir, comida que comer, ayudándose a reconstruir sus vidas en Rolling Stone”, declaró. “La ciudad de Rolling Stone renacerá, y estaremos con ustedes en cada paso del camino”, insistió. El presidente no se dio cuenta de su error hasta el final del discurso. “Qué he dicho, he dicho Rolling Fork”, se corrigió Biden. “Rolling Stone. Se me ha ido la cabeza”, agregó.