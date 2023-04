Cabecilla del ELN expulsado de Twitter negó haber amenazado a periodistas

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Chamorro, alias “Antonio García”, se defendió este miércoles después de que le cerraran la cuenta de Twiter tras amenazar a la periodista María Alejandra Villamizar por una columna que publicó en el diario español El País criticando a ese grupo armado.

“Que por estos trinos se solicite que se me cierre la cuenta diciendo que estoy amenazando a alguien no es objetivo, pues con trinos no insulto a nadie, como me llaman algunas personas: criminal, asesino, etc. Lo escucho y ya. Son decires y a nadie he amenazado por que me lo digan y hay muchos ejemplos”, aseguró en un comunicado “Antonio García”.

A través de su cuenta (ahora suspendida), @antonioGcdte, dijo que “los dolores, duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos” y mencionó, además de Villamizar, a la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila.

“María Alejandra Villamizar dice que ‘nadie es eterno en el mundo’, refiriéndose al ELN. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez: ‘sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver'”, expresó en Twitter el líder guerrillero.

Esto después de que Villamizar asegurara en una columna titulada “Nadie es eterno en el mundo”, que los guerrilleros creen que “con sus premisas de revolución pueden seguir con las armas y con los explosivos para mantenerse vigentes”.

“ES SIMBÓLICO”

Según el comandante, la amenaza reside en que él dijo que Villamizar “le subió en la cabeza” a Dávila, lo que para él es “simbólico”.

Ahora, García aseveró: “lo que digo sólo es simbólico, imaginativo, y son ellas quienes deben examinarse y ya. Si no soy objetivo pueden reírse de mis equivocaciones. Así es la vida”.

A la vez que reconoce que “la broma, el chiste, la ironía tiene sus límites y debe usarse con cuidado y respeto”.

“Existen otras personas, militares, políticos, empresarios más armados que yo que hablan y dicen cosas más graves que los chistes o bromas que yo expreso. Por estos medios y en mis intercambios sólo uso y usaré palabras, los que me han escuchado en espacios de interlocución podrán decirlo”, alegó García.

El comandante ya ha abierto otra cuenta, después de la suspensión ayer de la suya, y mantiene comunicaciones constantes a través de un canal de Telegram, donde vierte sus opiniones.

CRISIS EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

El viernes pasado el Gobierno admitió que las negociaciones de paz con el ELN están en crisis y pidió a la guerrilla decir si está utilizando los diálogos para fortalecerse o si tiene una verdadera voluntad de poner fin al conflicto armado.

Esto luego del ataque perpetrado el miércoles de la semana pasada por ese grupo en el departamento de Norte de Santander que dejó nueve soldados muertos y nueve heridos.

Pese a esto, el Gobierno no pretende levantarse de la mesa de negociación que ya lleva dos rondas, una en Caracas y otra en Ciudad de México, y la tercera se instalará después de Semana Santa en La Habana.

En el ataque con explosivos y disparos de fusil en Guamalito, un corregimiento del municipio de El Carmen (Norte de Santander), murieron dos suboficiales y siete soldados que prestaban su servicio militar, y resultaron heridos otros nueve militares.

EFE