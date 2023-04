“Yo no pedí esto”: Endrick, futura estrella del Real Madrid habló de su dura realidad

Posteado en: Deportes, Titulares

“La mayor negociación en la historia del fútbol brasileño”. Así anunció Leila Pereira, presidente del Palmeiras, que Real Madrid había acordado pagar cerca de USD 40 millones por el pase de Endrick la joven promesa de 16 años que actualmente viste la camiseta verde. Pero, menos de cinco meses después, la realidad ha golpeado al futbolista.

Por Infobae

En una entrevista con la revista GQ Brasil, el delantero habló sobre la presión que siente y sobre cómo su rendimiento no parece estar a la par de la expectativa que se había generado. Es que en lo que va del año el juvenil marcó apenas un gol y si bien podría tratarse de algo perfectamente normal, ya que aún es muy pequeño para competir en alto nivel y está atravesando un período de adaptación, las redes sociales y la prensa le exigen como si fuese una estrella consagrada.

“Nadie deberían sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza. A veces me pregunto: ¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el Rey del Fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida. Siempre habrá gente para atacarme”, señalo Endrick.

En diciembre, Real Madrid se adelantó a clubes como PSG, Chelsea y Barcelona, que también habían puesto la mira sobre el joven delantero del Palmeiras y acordó el pago de casi USD 40 millones por su ficha, más otros USD 24 millones que podrían sumarse si el jugador completa diversos objetivos (anotar determinada cantidad de goles, ganar premios y conseguir títulos). En la firma se aclaró que hasta que no tenga 18 años, Endrick seguirá defendiendo los colores del cuadro brasileño, pero luego se marchará rumbo a España para unirse a su nuevo equipo.

