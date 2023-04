Perturbador caso en EEUU: jovencita de 19 años violó a un perro y publicó las imágenes en redes

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una mujer en Mississippi enfrenta hasta 10 años de prisión luego de que supuestamente publicara en redes sociales videos en los que mantiene relaciones sexuales con un perro.

Por: Diario NY

Uno de los videos que supuestamente protagoniza Denise Frazier, de 19 años, se popularizó en Snapchat.

Un residente indignado con los visuales alertó a las autoridades en febrero pasado.

La joven acudió a su primera comparecencia en corte este jueves en la que se le impuso una fianza de $25,000 dólares, reportaron medios locales como WDAM.

La mujer fue ingresada a las Instalaciones de Detención para Adultos del Condado Jones.

Hasta que inicie el juicio en su contra, a Frazier se le ordenó mantenerse alejada de animales.

