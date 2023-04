Embajador Benedetti señaló que temas como la libertad de prensa en Venezuela se están “tocando” en las negociaciones

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ofreció una entrevista a RCN Radio a propósito de la conferencia que se cumplirá en Bogotá para fomentar el diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro.

En ese contexto, Benedetti se refirió al acercamiento de Gustavo Petro al régimen de Maduro y aseguró que buena parte de lo que se está realizando es iniciativa del presidente colombiano y también de Estados Unidos.

“El presidente Petro cuando se acerca a Venezuela no lo hace por temas ideológicos. En Venezuela hay más de 4 millones de colombianos y en la frontera 5 millones quedaron quebrados”, sostuvo.

Aseveró que temas como la libertad de prensa en Venezuela se están tocando en las negociaciones. “Esos temas también se están tocando. Ha habido unas fallas que pueden entorpecer cualquier cosa a futuro y las cuales están en la primera línea de las negociaciones”, dijo.

Sobre el tema de la migración venezolana, el embajador de Colombia en Venezuela explicó que “la gente no se fue de Venezuela porque no le gustaba Maduro, si no porque estaban pasando hambre”.

“La gente no se fue, como cree la derecha de nuestro país, porque no le gustaba Maduro, si no porque estaban pasando hambre, porque la economía se reventó”.