Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas: Más que reducir la tasa, debe eliminarse el Igtf

Posteado en: Actualidad, Economía

El Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, insiste en su llamado al Gobierno para que elimine el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Por Sofía Nederr / Confirmado.com.ve

“No se trata de reducir la tasa, es que hay que eliminar el impuesto y buscar ser mucho más eficiente en el diseño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tratar de buscar que, efectivamente, el IVA tenga menos exenciones. Que el IVA se corra por toda la cadena desde la importación hasta el consumo final, sin obstáculos, y que eso lleve a una mayor recaudación”, expresa.

Palacios, también abogado tributarista, sostiene que la Cámara de Comercio de Caracas ha mantenido una posición desde hace mucho tiempo desde que entró en vigencia la primera variación del IGTF que, a su vez, viene del Impuesto al Débito Bancario: “Hemos sido constantes en advertir de la necesidad de incorporar procesos de reforma tributaria que lleven a una racionalización de la carga impositiva”.

Añade que eso implica establecer modificaciones importantes en el IVA, el Impuesto Sobre La Renta (ISLR), la eliminación del Impuesto al Gran Patrimonio y, por supuesto, el IGTF.

“No es que no se quiera pagar impuesto. Lo que se busca es que los impuestos sean eficientes en la recaudación y no distorsivos en el proceso productivo. No solamente es el comercio, es la industria, es el comercio, es la prestación de servicios que no son más que eslabones para la causación del impuesto, y quien en definitiva paga el impacto, la incidencia final del tributo, es el consumidor final”, puntualiza Leonardo Palacios.

Asimismo, el Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas explica que todo impuesto se traslada y forma parte de la estructura de costos de un bien, con lo cual el precio final de los bienes y servicios recoge el impacto de los impuestos.

“Cuando estos son diseñados de manera errática para coyuntura y no para la visión de las finanzas públicas, en función de la productividad y el desarrollo económico, traen consecuencias negativas”, subraya.

Expresa que lo importante es entender que el IGTF es, dentro de un contexto general, un elemento fundamental para iniciar un proceso de reforma tributaria.

“Para eliminar la resistencia a la imposición, que nos preocupa en el sector empresarial y académico, es tratar en la medida de lo posible de que los impuestos sean lo suficientemente transparentes. Evitar la opacidad en la gestión de tributos, la violencia con que se vienen recaudando los tributos a nivel nacional, estadal, municipal y parafiscal”, indica.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas dice que debe trabajarse en la formalización de todos los agentes económicos: “Que todos paguemos en función de nuestra capacidad contributiva de consumo, de poder hacer frente a las exigencias del Estado. El Estado debe entender que cuando se habla de cantidades inmensurables de dinero, como ha venido denunciando el Fiscal General de la República en todos estos procesos del sector petrolero, por vaciado de las arcas, tiene que pensarse que la gente va a decir que, por otro lado, tienes un sector productivo golpeado por la inflación, por la devaluación y a una ciudadanía contra la pared, le estás exigiendo estos impuestos”.

Por otra parte, Palacios señala que hay que tener en consideración el Impuesto sobre la Renta porque constitucionalmente marca la progresividad, es decir, la justicia o no del sistema tributario.