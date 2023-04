El actor Charlie Sheen volverá a trabajar con el creador de “Two and a Half Men” después de más de una década

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor y Chuck Lorre estarán detrás de la nueva serie de comedia “How To Be A Bookie”, que se verá en HBO Max.

Por infobae.com

Hace 12 años, Charlie Sheen salió de Dos hombres y medio (Two and a Half Men) de manera intempestiva y después de una pelea muy publicitada entre él y Chuck Lorre, productor del exitoso show. Al parecer, el tiempo ha limado las asperezas entre ambos personajes y ahora se volverán a reunir en una nueva serie que producirá HBO Max (que a partir de mayo se convertirá en simplemente en Max).

Se trata de How To Be a Bookie, la nueva producción que reunirá a Sheen y Lorre en la sitcom, y estará encabezada por Sebastian Maniscalco, misma que producirá Warner Bros. Televisión. Este será el regreso de Charlie a la televisión, quien también está próximo a protagonizar la comedia dramática Ramble On, de Doug Ellin.

Charlie Sheen protagonizó durante ocho años “Two and Half Men”. (Warner Bros.)

Ambos trabajaron durante ocho años en Two and a Half Men, considerado uno de los programas más exitosos de la TV. Charlie fue despedido de manera abrupta en la primavera de 2011 cuando la crisis pública del actor y los ataques verbales contra Lorre llevaron a su salida. Desde entonces, el actor ha tomado diversos tratamientos para tratar su adiciones. A su vez, había expresado pesar por su salida y su intención de hacer las paces con el productor.

How To Be a Bookie es coescrito por Lorre y Nick Bakay y narra la vida de un veterano corredor de apuestas (Maniscalco), quien lucha por sobrevivir a la inminente legalización de los juegos de azar deportivos, a la vez que lidia con clientes cada vez más inestables, la familia, compañeros de trabajo y un estilo de vida que lo hace rebotar en cada rincón de Los Ángeles.

El productor Chuck Lorre creará el nuevo show de Charlie Sheen. (Reuters/Danny Moloshok)

Omar J. Dorsey, Jorge García, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Maxim Swinton también protagonizan. Lorre, que está dirigiendo el primer episodio, produce a través de Chuck Lorre Productions y tiene un acuerdo general con WBTV junto a Bakay, Maniscalco, Judi Marmel y Andy Tennant, que está dirigiendo varios episodios. La serie está actualmente en producción.

Sheen obtuvo cuatro nominaciones al Emmy por su papel protagonista en Two and a Half Men. Tras su partida, protagonizó Anger Management, que se compuso de 100 episodios y fue transmitida a través de FX. También fue la estrella invitada en The Goldbergs.

El anterior protagónico de Charlie Sheen fue en la serie “Anger Management”. (FX)

Puedes disfrutar de las 12 temporadas de Two and a Half Men que se encuentran disponibles en Prime Video y HBO Max.