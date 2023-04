Revelaron el motivo que alejó a Neymar del Real Madrid cuando era una promesa de 13 años: “Nunca vi un caso como él”

Posteado en: Deportes, Titulares

El ex secretario técnico del club blanco también reconoció que quisieron fichar a Cafú y Javier Zanetti en varias oportunidades.

Por infobae.com

Ramón Martínez fue uno de los directivos más importantes que tuvo el Real Madrid en los últimos años. El oriundo de Valladolid estuvo al mando de la secretaría técnica del conjunto merengue durante 25 años hasta que decidió ponerle punto final a su gran aventura, la cual le dejó muchísimas anécdotas para contar.

El periódico español Marca logró sacarlo del anonimato en el que se manejó durante las más de dos décadas que estuvo al servicio del histórico club, y publicó una jugosa entrevista con insólitas historias de cracks que pasaron por la entidad.

Ya es de público conocimiento que Neymar estuvo cerca de fichar por el Real Madrid cuando era jugador del Santos. Sin embargo, nadie supo cuál fue uno de los motivos por los que desistió de jugar en la Casa Blanca. “Ney estuvo 10 días entrenando con 13 años. El representante de Robinho, Wagner Ribeiro, me habló de él, pero tenía mil peticiones de chicos que querían venir a entrenar”, comenzó Martínez.

“El (Ribeiro) pagó el viaje de Ney, e hicimos un partido con niños de su edad. Y, buff, fue un extraterrestre. Se regateaba a todos, y gol. Otra jugada, y gol. Era una cosa increíble Carvajal y Sarabia entrenaban ese día. Hicimos otro partido con mayores y al final estuvimos hablando y estaba todo arreglado con el padre”, continuó.

Pero un detalle iba a truncar una negociación que podría haber sido histórica: “Sueldo mensual, empadronamiento… pero se truncó la cosa. Faltaba una cosa: los abuelos vivían en Brasil y había que comprarles una casa que valía 60.000 euros. El club no accedió y se frustró el fichaje. El problema fue que no estaba Florentino. Con él no se hubiera escapado. Ney tenía 13 años y era algo increíble. Nunca vi un caso como él”.

Otro de los futbolistas que fue a parar al clásico rival fue Pedri, quien también pasó por unas pruebas en el Real Madrid en un primer momento: “Nuestro informador de Canarias nos lo marcó, y se le citó en Madrid”.

“Hicimos un entrenamiento y ese día cayó una nevada tremenda en Madrid, y no se entrenó. Al día siguiente cogió faringitis y jugó pocos minutos. Cuando retornó a Las Palmas, estaba el club esperándolo para firmarle. Ahora es muy fácil decir que había que ficharlo, pero tampoco es fácil pagar por un chico tan joven”, remarcó.

Real Madrid intentó fichar a Cafú en varias oportunidades (Reuters)

Entre otros nombres, Martínez reconoció que, “Cafú fue una obsesión. Intenté ficharlo muchas veces. Lo vi por primera vez en La Alcudia (torneo de selecciones sub 20), y una vez ya lo teníamos casi hecho, cuando aún estaba en el Sao Paulo”.

“Un año fui siete veces a Sao Paulo, y algunas de ellas iba en busca de Cafú. Vino el presidente del Sao Paulo a Madrid, pero no lo conseguimos. También intenté fichar a Javier Zanetti antes de ir al Inter. Y no se pudo”, se lamentó.

“A Gabi Heinze, por ejemplo, lo fiché con 19 años para el Valladolid. Yo le veía que quería triunfar, se le salía la vida por los ojos. Lo vi en la tele… y me fui a Rosario. Nos citamos en una cafetería, y llegamos a un acuerdo. Pero, ya en el Valladolid, no le ponían… y vino al despacho: ‘No se preocupe, Ramón, que en cuanto me pongan, no me quitan más’. Y luego… PSG, Manchester…”, recordó sobre el ahora técnico rosarino.

Ramón Martínez participó de tres etapas en la historia del club merengue. De 1990 a 1996 con Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz y en las últimas dos etapas de Florentino Pérez (desde 2000 a 2006 y de 2009 a 2023).