Senador Dick Durbin resaltó esfuerzo de Juan Guaidó: Es decepcionante el trato de Colombia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador Dick Durbin expresó su preocupación por la posición que tomó el gobierno colombiano en torno a Juan Guaidó.

lapatilla.com

Para el reconocido abogado el dirigente político venezolano trabajó muy duro por recuperar la democracia en el país sudamericano y luchó contra la dictadura.

“Juan Guaidó hizo un esfuerzo patriótico y heroico para llevar la democracia al fallido estado criminal de Venezuela. Es decepcionante que el gobierno colombiano, históricamente generoso con sus vecinos venezolanos, no pareciera tratarlo como corresponde”, dijo.

Juan Guaidó made a patriotic & heroic effort to bring democracy to the failed criminal state of Venezuela. It’s disappointing that the Colombian government, historically generous to its Venezuelans neighbors, didn’t seem to treat him accordingly. https://t.co/kNrhsKvxmT

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) April 25, 2023