Oferta laboral VIRAL: Pagan por espantar gaviotas en un zoológico… disfrazado de pájaro (VIDEO)

El zoológico de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra, está reclutando personas para trabajar de “disuasivos de gaviotas” usando un traje de pájaro gigante.

Por: RT

“En el zoo de Blackpool no hace falta decir que nos encantan todos los animales. Y como centro turístico costero, a Blackpool no le faltan gaviotas. Sin embargo, las gaviotas están resultando un poco molestas cuando intentan robar comida de nuestros visitantes y de los espacios de nuestros animales”, dice el anuncio de la oferta laboral que se ha vuelto viral.

