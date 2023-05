Docentes en Falcón salieron a protestar este #1May pese a la presencia de equipos antimotines en las calles

Dos protestas simultáneas de trabajadores públicos se llevan a cabo en el estado Falcón: una en Punto Fijo, y otra en Coro, capital de la entidad.

Corresponsalía lapatilla.com

Con consignas, pancartas y banderas recorrieron las principales calles de Punto Fijo la mañana de este 1° de mayo, para exigir salarios justos y dignificación del trabajo.

Franklin Medina, representante de la Intergremial Paraguaná, dijo que los maestros no son un peligro, pues durante el recorrido de la protesta se consiguieron con equipos antimotines. Reafirmó que están exigiendo dignificación del trabajo.

“Nosotros no somos un peligro para la nación, pero sí representamos el último bastión de lucha que queda en Venezuela y lo vamos a seguir siendo. No es posible que hoy se estén cumpliendo 412 días desde el último aumento salarial y la inflación pasa de 500%. El Gobierno Nacional hasta este momento no ha dado la cara a los trabajadores y aquí están los trabajadores exigiendo su derecho y vamos a continuar hasta lograr nuestros objetivos“.

Por su parte, Mary Primera, delegada municipal en Carirubana de los docentes, resaltó que una vez más están en la calle. “Tenemos cinco meses en la calle, estamos llamando a todos los trabajadores públicos, porque no hemos tenido respuestas de ningún tipo, ni siquiera del contrato colectivo. La ministra sostiene que no tiene cómo pagar el contrato colectivo, cuando está claro que viola la ley al decir que no tiene cómo firmar el contrato colectivo. Dinero hay, porque ya quedó claro cómo se han robado todo el dinero que servía para tener las escuelas como una tacita de cristal, y no ha sido así“, dijo.

Detalló que los maestros no tienen miedo y seguirán en la calle, mientras que Nicolás Maduro ha suspendido las actividades de este 1° de mayo por una presunta virosis y así no asumir lo que significa un día tan importante, ya que todo el pueblo trabajador y jubilado está esperando una respuesta.

“Tenemos audios de representantes del sistema educativo, donde le dicen a los docentes que las inasistencias van a ser injustificadas, si no pertenecen a una organización sindical, cosa que es ilegal“.

Los docentes extienden el llamado al sector público para continuar con las luchas que, aunque ya tienen varios meses, es nacional, y no se puede abandonar hasta que no se tengan respuestas.