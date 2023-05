¿Por qué Anuel AA luce tan flaco? El cantante cuenta la historia detrás de su cambio físico

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reguetonero Anuel AA fue noticia hace unos meses cuando lucía con un aspecto bastante delgado que preocupó a su amplia comunidad de fanáticos. Luego de un tiempo, el artista ha hablado sobre lo que sucedía en ese momento.

Por La Vibra

En una entrevista con Molusco TV, contó que hace unos años comenzó a tener la idea de querer ser flaco.

Ante esto, el intérprete de “Más Rica Que Ayer” le contestó: “En realidad yo me puse bien gordo un tiempo y en verdad eso me trabajó mucho la mente y me quería poner flaco y flaco”.

Dijo que en el 2016 fue el momento en el que rebajó más porque lo afectaron varias situaciones emocionales y aclaró que no se trató de ninguna ruptura amorosa.

“Ahí fue cierto que me puse demasiado flaco y ahí decidí sacar un montón de cosas de mi vida, ¿entiendes? Y para no crear ninguna controversia no estoy hablando de ninguna pareja ni nada”, comentó.