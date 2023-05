Trabajadores marcharon en Valencia: “Estamos en una situación de genocidio continuado”

Con un sombrero de la bandera de Venezuela, Liliana Jiménez, docente con 25 años de servicio, decidió salir de su casa y sumarse a la marcha de trabajadores de este 1° de mayo en Valencia, en exigencia de un sueldo que les permita vivir con dignidad.

Corresponsalía lapatilla.com

Los trabajadores activos y jubilados del sector educativo, salud, universitario y empleados públicos marcharon desde la avenida Bolívar norte de Valencia, mientras que otro grupo de trabajadores se movilizó desde la plaza Santa Rosa. Ambas marchas finalizaron en la avenida Cedeño de la capital carabobeña.

Jiménez señaló que su motivación para salir a protestar es que su despensa está vacía y su sueldo de 192 bolívares quincenal no le alcanza para comprarle comida a sus dos hijos. Comentó que cada vez que revisa su cuenta bancaria, la invade una emoción de desesperación e impotencia.

“Hace 20 días mi hijo de 17 años se desmayó en mi casa. No estamos comiendo como debe ser, mi hijo pesa 55 kilos y mide 1,76. Yo me la he visto muy rudo para poder conseguir el sustento para ellos, lo que comemos es arroz y caraota, a veces yo como una vez al día y ellos dos”, expresó con tristeza.

Manifestó que para buscar mayores ingresos hace algunos trabajos de redacción y asesoría, pero lo que cobra sigue siendo insuficiente. Dijo que sobrevive gracias a colaboraciones de una hermana comerciante.

“Yo estoy en una zozobra extrema, de verdad no me parece justo. El patrono nos está matando de hambre literalmente”, afirmó.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar del mes de marzo de 2023, se ubicó en 510,88 dólares o el equivalente a 12.715,72 bolívares.

Por su parte, Luis Guillermo Padrón, presidente de Sinvemaca, denunció que los maestros no cuentan con seguro HCM, servicio funerario, sumado a que trabajan en escuelas deterioradas sin insumos.

“Los maestros tienen una cláusula que dice que tienen que darles sus sillas ergonómicas, materiales didácticos, materiales deportivos, pero eso no existe desde hace más de ocho años. Los niños no están asistiendo, porque no hay comedor. El patrono no está cumpliendo nada de lo que se les está pidiendo”, manifestó Padrón.

“Genocidio continuado”

El secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo (AEUC), José Francisco Jiménez, indicó que un trabajador administrativo gana alrededor de 20 dólares, mientras que un profesor universitario en el más alto nivel tiene un sueldo de aproximadamente 60 dólares.

Detalló que en la UC están afectados cerca de 2.500 trabajadores activos y casi 10.000 jubilados entre docentes, obreros y administrativos.

Exhortó a Maduro a reactivar las contrataciones colectivas y otorgar un sueldo indexado a la canasta básica alimentaria. “Estamos en una situación de genocidio continuado”, dijo.

Dependencia de la Gobernación no tienen “ni agua”

La secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo, Judermi García, aseveró que los trabajadores al servicio del Ejecutivo regional laboran en condiciones deplorables.

Denunció que algunas dependencias de la gobernación no cuentan con baños ni agua potable. “Esos trabajadores están sin aires acondicionados, están con baños inservibles, algunos no tienen baños. No tenemos algo que debe ser respetado en las convenciones colectivas, como es el agua para los trabajadores, ni siquiera el papel higiénico”, aseveró.

Además, repudió que el Ejecutivo regional entregue una bonificación en dólares para un reducido grupo de trabajadores, mientras que otros no reciben el beneficio.

Los trabajadores de distintos sectores afirmaron que no detendrán su lucha, que inició el pasado 9 de enero, hasta que sus derechos sean restituidos.