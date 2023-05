Un muerto y tres heridos por un tiroteo dentro de un edificio de Atlanta, EEUU (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una persona murió este miércoles y al menos tres resultaron heridas tras un tiroteo en la ciudad estadounidense de Atlanta, producido en un edificio de oficinas, cuyo autor todavía no ha sido detenido, informó la Policía local.

“Por favor, refúgiense o manténganse fuera del área“, apuntó a través de redes sociales la Policía sobre este suceso que tuvo lugar en un edificio en la calle West Peachtree St.

Según precisó la Policía, no ha habido disparos adicionales desde que se desarrolló el incidente inicial. “Los oficiales están buscando activamente al sospechoso y a cualquier otra víctima“, afirmó.

Tres de los heridos fueron transportados al hospital para recibir tratamiento y una cuarta persona fue declarada muerta en el lugar donde se produjo el suceso, un edificio de oficinas perteneciente a una empresa médica.

“Ningún sospechoso está bajo custodia“, precisó la Policía, que publicó varias fotos del presunto agresor, tomadas desde la cámara de un ascensor, en el que aparece con una capucha, mascarilla y portando un arma de fuego.

Según CNN, el autor ha sido identificado y su madre está colaborando con la Policía para intentar hablar con él y evitar que siga disparando. EFE

BREAKING: Multiple people have been injured in a shooting inside an Atlanta building, police say. The suspect is at large. pic.twitter.com/KMOgTE3SkZ

— MSNBC (@MSNBC) May 3, 2023