“Dos jueces me pidieron medio millón de dólares”: La escandalosa revelación del dueño de una finca en Apure

Muchos ojos de militares y políticos puestos sobre el hato El Chaparralito, ubicado en un sitio estratégico del fronterizo estado Apure. Hace unos días a más de mil reses de ese hato les colocaron el hierro de la Gobernación. “Me sorprende saber eso, porque le dije personalmente al gobernador Piñate, cuando me visitó, estando yo con casa por cárcel, que el presidente del Circuito, Edwin Blanco, a través del juez Laprea, me estaba solicitando medio millón de dólares para decidir mi caso”.

Por Sebastiana Barráez | Infobae

Así se lo dice Reyes Gabriel Hernández González, El Finquero, dueño de El Chaparralito, en conversación con Infobae, resaltando que “a la casa donde yo estaba detenido llegó a hacer lobby un juez de apellido Méndez Laprea y me pidió medio millón de dólares para poderme entregar el hato y salir en libertad. Después, en una segunda visita, Laprea fue con Edwin Blanco, presidente del Circuito. Les dije que no les podía dar tal cantidad que además no tenía. ‘Entonces vas a quedar pegado y no te voy a entregar el hato’, me dijo Blanco. Yo le comenté a mi esposa que la situación se iba a complicar porque esos tipos tienen las agallas inmensas”.

Asegura que estaba decidido a no entregar esos 500 mil dólares a los dos funcionarios del poder judicial, más aún después de haber estado tres años preso en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. Cuando sale en libertad, ese mismo día lo vuelven a citar para firmar unos papeles y lo vuelven a detener por un juicio llevado a cabo en Apure, es por eso que finalmente es enviado a casa por cárcel en San Fernando de Apure.

“El juez José Antonio Méndez Laprea me dijo que tenía cuentas bancarias en Estados Unidos y en España; ‘yo manejo todo lo del doctor Edwin y tú me tienes que depositar a mí, puede ser en el Bank of América ¿Nos puedes entregar 100 mil adelante y lo restante después? Para que se te dé la audiencia debes haber depositado por lo menos el 50%’ y el restante 50% cuando estés ya en el hato y vendas el ganado’ me dijo. Mi respuesta es que no podía adquirir un compromiso que no podía cumplir”.

Después de eso Hernández dice que se decidió y “llamo a Eduardo Piñate, quien ya había ganado la Gobernación aunque no había recibido el cargo, y le quiero explicar la situación. El teléfono lo contestó su esposa y me dijo ‘se está bañando pero le doy su mensaje’. Y él me devolvió la llamada diciendo que habláramos personalmente, que le diera la dirección y que al día siguiente a las 9:00 de la mañana estaría en la casa donde estaba preso. Y así fue, incluso nos tomamos una foto juntos, donde él está con el tapaboca y yo con los collares que tuve mientras estaba en la cárcel”.

