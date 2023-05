Chiquis Rivera y su novio revelan su fantasía sexual y con quién la cumplirían

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A hija de Jenni Rivera, Chiquis, y su novio Emilio Sánchez hablaron sin censura en Chiquis and Chill, el podcast de la cantante mexicoamericana. El empresario y fotógrafo mexicano ha estado en una relación amorosa con la cantante por más de dos años.

El Farandi

Emilio asegura que no se siente intimidado porque Chiquis ha revelado que ella es bisexual y que tuvo una novia. “Él me conoce y me ha dicho que piensa que es muy sexy”, dijo ella. “No sé si estoy lista o si lo estaré alguna vez, pero hemos hablado de traer a otra chica”, añadió Chiquis sobre la posibilidad de tener un trio sexual con otra mujer.

La cantante dijo que ella tendría que escoger a la chica. “Él sabe que yo tengo que escogerla, no puedes saber su nombre y nunca vas a tener su teléfono. Vamos a hacer lo nuestro y vamos a divertirnos”, dijo. “Yo nunca he tenido un trio. No sé si Emilio lo ha tenido, él nunca me lo va a decir, no vamos a hablar de eso porque él es muy reservado, pero yo nunca he tenido un trio, no con dos hombres, ningún tipo de trio”, aclaró Chiquis. “Lo hemos hablado y él ha estado abierto a esa posibilidad”