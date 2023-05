Así fue recompensando hombre que salvó a un bebé de ser atropellado en EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado 1 de mayo, Ron Nessman vivió una experiencia que cambió su vida mientras se encontraba en una entrevista para entrar a una reconocida cadena de restaurantes en Estados Unidos. En un giro inesperado, pasó de buscar empleo a protagonizar un acto heroico que lo catapultó a la fama en redes sociales y medios de comunicación, lo cual lo ayudó a tener un nuevo trabajo.

Por: El Heraldo

Un fuerte viento hizo que el cochecito en el que viajaba el sobrino-nieto de una mujer se desplazara hacia el tráfico, ella intentó alcanzarlo pero se cayó muy fuerte y no pudo levantarse aunque lo intentó, por lo que parecía que la carreola sería aplastada por los autos. En un instante, la vida del menor estuvo en grave peligro. Sin pensarlo dos veces, Ron Nessman corrió y evitó un desastre inminente.

Fue recompensado por su heroísmo

Su rápida reacción y valentía fueron cruciales. Después de su admirable gesto, Nessman recibió una grata sorpresa, pues además de asegurarse el trabajo para el cual había sido entrevistado, varias empresas locales le ofrecieron otras oportunidades. Al respecto, en una entrevista con un canal de noticias local, Nessman expresó que su acción fue puramente instintiva y que no tuvo tiempo de pensar, simplemente reaccionó ante la situación.

Good News Update:

Remember Ron Nessman, the hero who saved a baby on a runaway stroller after coming out of a job interview?

He just got the job!pic.twitter.com/FCbJIrP2D9

— Goodable (@Goodable) May 10, 2023