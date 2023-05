George R.R. Martin reveló qué pasará con “House of the Dragon” tras la huelga de guionistas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Uno de los proyectos más exitosos que ha tenido la señal HBO es, “House of the Dragon”, la serie spin-off de Game of Thrones que aborda la historia de la familia Targaryen, y que cautivó a los fanáticos, quienes pidieron con muchas ansias una segunda entrega, hecho que consiguieron, y ahora los nuevos episodios se encuentran en proceso de producción. Sin embargo, sabemos que existe una huelga de guionistas que ha acomplejado bastante a la industria de Hollywood. Por ese lado, George R.R. Martin confirmó qué sucederá realmente con la ficción.

Por Redgol

El escritor confirmó que los nuevos episodios de la segunda temporada de “House of The Dragon”, seguirá su transcurso sin problemas, y que la huelga de guionistas, no afectará el desarrollo de la serie ni el retraso de su fecha de lanzamiento.

Respecto al contexto de la huelga, el autor de la serie literaria “Canción de Hielo y Fuego”, expresó su firme apoyo a sus colegas que se encuentran en paralización de actividades y exigiendo medidas justas sobre su trabajo.

