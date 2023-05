Pablo Aure: El vil egoísmo

Posteado en: Opinión

Si para realizar unas primarias ha sido traumático (y no lo hemos logrado) ya se podrán imaginar lo que sucederá el 2024. Las primarias debería ser algo sencillo pero ya hemos visto como las han complicado. Me gustaría y trabajo por las primarias, pero vaya que en la misma oposición la ponen difícil. Desde luego el régimen también le mete candela al asunto para evitar que pueda haber un candidato unitario.

Por otra parte, se están generando expectativas que luego producirán frustraciones…¿cómo negarle el derecho a elegir a quienes están en el extranjero? Pero ¿cómo pueden votar en el 2024 los que están en países sin embajadores o consulados? Vamos a ponerlo menos complicado: si alguien que esté inscrito en el Registro Electoral y siendo su residencia Valencia, pero se muda a Caracas, todos sabemos que el día de las elecciones debe venir a Valencia a votar. Eso es así y siempre será así mientras no cambie la dirección en el CNE. Eso lo podemos solventar en primaria pero que conste: esos electores de las primarias no podrán votar en el 2024. ¿Quiero que me expliquen cómo hacer con los que no están en Venezuela y tienen derecho a votar pero no están inscrito para poder hacerlo en el exterior?

Me duele la situación que estamos viviendo pero lo primero que tenemos que demostrar es que somos sinceros; porque de que somos mayorías no tengo la menor duda, pero seremos fuertes y con posibilidades de triunfo, en tanto y en cuanto estemos UNIDOS.

Si existiera anhelo de libertad, lo primero que debe existir es desprendimiento en los voceros de la “plataforma unitaria” (los que llevan las negociaciones con el régimen), cosa que ni remotamente se percibe.

Interesante elegir al abanderado opositor en primarias, pero para eso debemos proceder sin demagogia, sin hipocresía, con la verdad, con desprendimiento y magnanimidad. Todos queremos ser los salvadores a sabiendas de que desunidos jamás podremos…o nos unimos con seriedad mandando un mensaje claro, o seguiremos con la bestia roja en el poder.