Federación Venezolana de Maestros culpa al régimen de Maduro por la falta de clases

Este jueves 18 de mayo durante una asamblea de docentes en Carabobo, representantes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) se declararon en “emergencia” ante los bajos salarios que devengan, incumplimiento de beneficios laborales y el deterioro del sistema educativo.

Corresponsalía lapatilla.com

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, pidió a la administración de Nicolás Maduro firmar la contratación colectiva para los trabajadores de la educación que reposa en el Ministerio de Educación desde hace más de un año, señaló.

Márquez indicó que habían sido aprobadas 33% de las cláusulas hasta el momento en que las autoridades gubernamentales suspendieron las discusiones de la contratación colectiva.

Sin embargo, destacó que de las cláusulas aprobadas, ninguna corresponde al tema económico y de seguridad social.

“La ministra (Yelitze Santaella) se reunió con una comisión y les respondió que estaban buscando los recursos para poder sentarnos a discutir, porque no tenían dinero para discutir la contratación colectiva (…) Todo lo que tenga que ver con economía y dinero son las cláusulas que no se han aprobado”, manifestó.

Por otra parte, repudió que el pasado 1° de mayo, Maduro no haya otorgado un aumento salarial. “Los docentes necesitan un salario, no necesitan bonificaciones. Si las bonificaciones se van a seguir dando, que sean sustentables”, agregó.

La presidenta de la FVM afirmó que los maestros no están en capacidad de asistir de lunes a viernes a los planteles educativos, porque no tienen dinero para el transporte, zapatos, ni cómo cubrir los gastos de alimentación.

“Los culpables de que no haya clases, de que no haya educación en Venezuela, no son los maestros, es el Gobierno que no tiene escuelas dignas, que no les paga a los maestros, que no tiene insumos, que no tiene comida. No hay agua potable en las escuelas, hay niños que van a estudiar desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, porque no hay poceta en las escuelas”, aseveró.

Márquez reiteró que el gremio de docentes exige de manera urgente la restitución de HCM, fortalecimiento del Ipasme y demás beneficios que le permitan tener seguridad social.