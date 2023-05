La desesperación de la abuela de niños desaparecidos en la selva: “No me engañen más”

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Tras tres días de búsqueda en tierra de los niños desparecidos en la selva amazónica que se accidentaron en una avioneta, y de no haber confirmación por parte de las fuerzas militares de haber hallado a los niños, la abuela de los menores habló con EL TIEMPO y dijo que aún no sabe nada del paradero de sus nietos ni del cuerpo de su hija, y teme que le estén ocultando algo.

Por eltiempo.com

“Estuve en una reunión acá en el hotel -en Villavicencio- y me hicieron unas preguntas con funcionarios de Bienestar Familiar y ahora no sé nada y no sé si los encontraron, no sé nada. Eso me inquieta mucho, mucho. No me engañen más. Dicen que encontraron el cadáver de mi hija, pero no lo han traído tampoco”, dijo la mujer.

Además, señaló que el papá de los niños está en la zona ayudando en la búsqueda. “Él está en el monte por allá buscando. Me llamó ayer a las 5 de la tarde y me confirmó que han encontrado huellas frescas, pero las condiciones son muy complejas. Me dijo que hoy a las cinco de la tarde me llama de nuevo y me da más información”.

En redes sociales circuló un audio en el que se aseguraba que el papá de los niños los tenía y estaba con ellos esperando el Ejército. Esta información fue desmentida por la abuela Fátima y las autoridades, pues el hombre está acompañando el operativo y aún no han encontrado a los menores.

Finalmente, Fátima dijo que espera que le entreguen pronto el cadáver de su hija.



“A mi hija no lo han traído. Estoy esperando, estoy acá en Villavicencio. La estoy esperando con el papá de la finada (la madre de los niños) y el tío y la hermana. Estamos pendiente de las llamadas y todo eso. Pero me estoy enloqueciendo con todo esto que está pasado”, cerró la mujer.

Entre tanto, siguen las labores de búsqueda de los cuatro niños: Lesly Mucutuy (13 años), Soleiny Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ranoque Mucutuy (4 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (11 meses).

Las posibilidades de que los niños hayan sobrevivido comiendo frutas en la selva

La esperanzas de hallarlos con vida no se pierden. En esa línea, el pediatra Ramón De las salas señaló que las posibilidades de que estén vivos, teniendo en cuenta las frutas que aparentemente han consumido, sí existen.

“De hambre no se van a morir. Con estas frutas que al parecer han consumido, por su alto contenido de azúcar, pueden sobrevivir. Lo que sí seria un gran problema es la deshidratación y sus consecuencias, eso podría llevarlos a la muerte por un desequilibrio hidroeléctrico”, explicó el médico.