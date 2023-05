Una chef cocina durante 100 horas seguidas para romper un récord mundial

Click to share on Google News (Opens in new window)

La chef nigeriana Hilda Effiong Bassey cocinó durante 100 horas sin parar para establecer un nuevo récord mundial.

Por: El Diario NY

El objetivo de la chef, conocida en las redes sociales como Hilda Baci, era batir el récord mundial Guinness existente de Lata Tondon (India) con un tiempo de 87 horas y 45 minutos.

Baci, de 27 años cocinó durante más de cuatro días seguidos, desde el jueves pasado, hasta el lunes de esta semana. El reto se llevó a cabo en una cocina ubicada en un centro comercial en Lagos, Nigeria.

La chef trabajó en 55 recetas diferentes, preparando 100 comidas de diferentes platos nigerianos, como sopas, arroz, akara y arroz Jollof, uno de los platos más emblemáticos de África occidental.

Our records team is looking forward to reviewing the evidence from Hilda's epic cooking marathon.https://t.co/fzRlNpqU8e

— Guinness World Records (@GWR) May 16, 2023