Vecinos de La Esperanza en Cumaná apelan a la creatividad para conseguir agua… tras 20 años sin el servicio

“Es fuerte, porque sin el agua no podemos vivir, el agua es para todos y para todas las necesidades que se presentan en la comunidad”.

Esto es parte de las declaraciones de Manuel Pereda, habitante de La Esperanza, ubicada en Caigüire, parroquia Valentín Valiente de Cumaná, por la realidad que afecta a más de 2.000 personas.

La dinámica diaria de los vecinos de La Esperanza no ha cambiado desde hace más de 20 años. “Los niños tienen que ir a la escuela y no pueden porque no tienen el agua, no se puede lavar, porque no hay agua”, afirmó Pereda, quien también mencionó que los sectores adyacentes como Nueva Cuba y La Calavera padecen el mismo problema.

Para obtener el recurso, los ciudadanos de la parte alta tienen que recorrer al menos 400 metros hasta las comunidades aledañas.

“Tenemos que caminar largos trechos, de 300 a 400 metros para cargar tobos de agua, que al final no son suficientes”, indicó el líder comunitario.

Solucionan con ingenio

La creatividad de los ciudadanos para superar los obstáculos, es la que prevalece para transformar las realidades.

Ariannys Pereda, residenciada en La Calavera, expresó que para surfear la situación han tenido que fabricar “bombas caseras con motores de lavadora para poder obtener el líquido, (…) aun con esto, tenemos que amanecer, pegamos la bomba en la noche hasta la mañana (…) “.

“Sueño con vivir en una comunidad hermosa con jardines, que no tengamos que estar esperando el agua para poder lavar, fregar, y para poder tener nuestros patios productivos”, comentó la madre de familia, quien explicó que muchos de sus vecinos han tenido la necesidad de sembrar para alimentar a sus familias y la falta de agua los limita.

Hace más de seis años, ciudadanos se organizaron para la redacción de un proyecto de agua, el cual está a un 70% de culminarse.

En esta propuesta incluyen bombas y estaciones de bombeo que permitan la llegada del agua potable a las casas de las zonas afectadas.

Los habitantes exigen a las autoridades municipales y estadales la visita al sector para que conozcan la situación y darle una solución efectiva a esta crisis del servicio de agua que se vive en esta zona.

Nota de prensa