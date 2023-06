Docentes en Carabobo denuncian incumplimiento en el pago del cestaticket

Un grupo de docentes estadales y nacionales, que trabajan en ambas dependencias, se concentró este jueves 1° de junio frente a la Secretaría de Educación en Carabobo para denunciar que solo recibieron el pago de la cestaticket en uno de los centros educativos.

Corresponsalía lapatilla.com

Auris Rivero, vocera del grupo, explicó que a los docentes que tienen carga horaria tanto en planteles nacionales, como estadales, les cancelaron el beneficio de la cestaticket únicamente por la dependencia nacional. Aseguró que la medida representa una violación al principio de progresividad de los derechos laborales.

“Nosotros estábamos recibiendo la cestaticket, cuando estaba en un monto de 45 bolívares, tanto a nivel nacional como estadal. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando llega el momento del pago de la cestaticket a nivel nacional la cancelaron, pero cuando llegó el pago a nivel del estado, a los docentes que trabajamos en otras instituciones no nos cancelaron”, sostuvo.

Jondy Aldana, docente con 19 años de servicio, manifestó que tiene que trabajar en dos dependencias, porque el salario no le alcanza para cubrir los gastos básicos de su hogar, por lo que la no cancelación del beneficio de alimentación se traduce en una desmejora para su economía familiar.

“Estamos en esta lucha porque el salario no fue aumentado, no tenemos HCM, no tenemos servicio funerario, no contamos con ningún beneficio y el día 30 nos quitan también la cestaticket. Yo iba a comprarle las medicinas a mi hija que la tengo enferma con una anemia y necesitaba comprar comida, los alimentos de mi casa, y ahora no cuento con ese dinero”, expresó.

Eleazar Brizuela, docente, hizo un llamado a las autoridades regionales en materia de educación a dar respuesta a los docentes afectados.

“Estamos sobreviviendo, nos están llevando a cumplir otro trabajo en otro lado. La cesta básica sobrepasa los 1.000 dólares, es una lucha continua por sobrevivir día a día”, destacó el docente con 22 años de servicio.

Los profesionales de la educación entregaron un documento en la Secretaría de Educación de Carabobo exigiendo la restitución de sus derechos.

El pasado 1° de mayo Nicolás Maduro anunció el ajuste del cestaticket a 40 dólares y el bono de guerra económica a 30 dólares. El salario se mantiene en 130 bolívares mensual.

El 12 de mayo se oficializó el anuncio en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6746, donde el ticket de alimentación quedó fijado en Bs. 1.000 mensuales.

De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar del mes de abril de 2023 se ubicó en 526,27 dólares o su equivalente en 13.214,61 bolívares.