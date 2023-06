Deyna Castellanos se pone firme con los países que no quieren transmitir el Mundial Femenino 2023

Posteado en: Actualidad, Deportes

La jugadora venezolana del Manchester City Deyna Castellanos dijo que es “triste, frustrante, ridículo e injusto” para las 32 selecciones clasificadas para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que, a 50 días de su inicio, haya varios países sin acuerdo televisivo para su retransmisión.

“El crecimiento de nuestro deporte es evidente y el hecho de que haya varios países sin acuerdo televisivo a 50 días del torneo más importante de nuestro deporte es exasperante. Este verano merecemos estar en todos los países y en todos los hogares. Es la única forma de seguir creciendo”, afirmó.

La internacional venezolana utilizó sus redes sociales para “hacer todo lo posible para sensibilizar a la opinión pública sobre una situación muy preocupante, que ni siquiera fue tema de conversación el invierno pasado”, según escribió.

“Como jugadoras, hemos demostrado una y otra vez que cuando se invierte en el deporte, los resultados llegan. ¿Qué más tenemos que hacer?”, se preguntó la delantera del equipo inglés, exjugadora del Atlético de Madrid la temporada pasada.

“Se necesita inversión en todos los ámbitos para seguir acelerando el crecimiento que estamos viendo”, reclamó, y opinó que “ser transmitidas en la mayor cantidad de mercados posibles es lo más básico que se puede hacer y dicha inversión proporcionará fondos muy necesarios para nuestro deporte”.

“El mundo está mirando. Jugar una Copa del Mundo es un sueño para mí y seguiré luchando por ese sueño todo el tiempo que pueda. Me duele no estar en el campo este verano, pero eso no me impedirá apoyar y reconocer el gran momento que va a vivir el fútbol femenino”, añadió la jugadora de Venezuela, selección que no se clasificó para la competición que empezará el próximo 20 de julio.

EFE