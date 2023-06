Una revista inglesa elaboró el ranking con los diez mejores delanteros del mundo en la actualidad

Posteado en: Deportes, Titulares

Four Four Two dio a conocer su Top 10 con los artilleros más importantes de la temporada en las principales ligas. Predominio europeo y algunas revelaciones.

Por infobae.com

La prestigiosa revista inglesa especializada en fútbol Four Four Two elaboró un ranking que reúne a los diez mejores centro delanteros del mundo de la actualidad y, según su criterio, hay solamente un jugador argentino en el listado que salió publicado este jueves 1 de junio.

El medio radicado en Londres se abocó a la tarea de elegir a los atacantes de área que mejor rindieron en la presente temporada en las ligas de Europa. En el listado predominan los futbolistas del Viejo Continente y figuran dos sudamericanos: un brasileño y un argentino.

En el puesto número uno resalta el noruego Erling Haaland, rompe redes del Manchester City de brillante actualidad y con chances de levantar la Champions League con el equipo inglés en la final del sábado 10 de junio en Estambul. El Androide tiene una efectividad abismal con el resto con 52 goles en 51 partidos, además de las 9 asistencias. No hay discusiones.

En el segundo lugar se encuentra Kylian Mbappé, coequiper de Lionel Messi en el PSG. Kiki fue el máximo goleador de la Copa del Mundo de Qatar con 8 tantos en el subcampeonato con la selección de Francia y lleva 40 goles y 10 asistencias en 42 partidos. Tercero está su compatriota Karim Benzema, quien aportó 30 gritos en 42 encuentros.

Erling Haaland, el goleador del momento que no para de convertir en el Manchester City (Reuters)

Pasando a la cuarta posición de la tabla figura el inglés Harry Kane (32 goles en 49 juegos en Tottenham), quinto irrumpió el nigeriano Victor Osimhen, clave en el Scudetto conseguido por el Napoli. El atacante de 24 años fue figura y firmó su mejor temporada con 30 festejos en 38 partidos. Sexto asoma el polaco Robert Lewandowski, otro campeón pero en el Barcelona, donde consiguió 33 goles en 45 juegos.

El único argentino presente en el listado es Lautaro Martínez, ubicado séptimo. El bahiense alcanzó en esta temporada los 101 goles con la camiseta del Inter, finalista de la Champions y campeón de la Copa Italia. El Toro aportó 28 goles y 11 asistencias en 55 presencias con el Neroazzurri.

En los últimos tres lugares del ranking surgen al brasileño del Arsenal Gabriel Jesús (11 goles en 33 partidos), el sueco del Newcastle Alexander Isak (11 en 29) y el serbio de Juventus Dusan Vlahovic (14 en 42).

Lautaro Martínez, un rompe redes del Inter y uno de los máximo anotadores de la temporada en Europa (REUTERS/Claudia Greco)

LOS 10 MEJORES DELANTEROS DEL MUNDO SEGÚN LA REVISTA INGLESA FOUR-FOUR-TWO

1- Erling Haaland (Noruega; Manchester City)

2- Kylian Mbappé (Francia; PSG)

3- Karim Benzema (Francia; Real Madrid)

4- Harry Kane (Inglaterra; Tottenham)

5- Victor Osimhen (Nigeria; Napoli)

6- Robert Lewandowski (Polonia; Barcelona)

7- Lautaro Martínez (Argentina; Inter)

8- Gabriel Jesús (Brasil; Arsenal)

9- Alexander Isak (Suecia; Newcastle)

10- Dusan Vlahovic (Serbia; Juventus)