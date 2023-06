El calvario del señor David en Guárico: aguacero colapsó tubería de aguas negras y casi se queda sin casa

Las lluvias de las últimas horas produjeron el colapso de una tubería de aguas servidas en la calle Codazzi del sector La Morera, en San Juan de los Morros, estado Guárico, situación que mantiene en condiciones de insalubridad el hogar de un hombre de la tercera edad y al menos otras tres familias.

Pedro Izzo // lapatilla.com

David Carrizales, adulto mayor afectado, denunció que desde hace varios años durante el período de lluvias es perjudicado por el desbordamiento de las cañerías y no ha recibido una solución definitiva por parte de la Hidrológica Páez (Hidropáez).

“Este es un problema que tiene años, la boca de visita se tapa y pasa esto: se desborda el agua y se inunda toda la casa de aguas negras. Esto ya ha ocurrido varias veces. En una oportunidad vino un hidrojet y destaparon eso, pero esta mañana llamé a un ingeniero -de Hidropáez- y me dijo que no tenían los equipos en el municipio y que no podía hacer nada”, contó Carrizales.

Explicó que la noche de este viernes 2 de junio, con las fuertes precipitaciones colapsó la alcantarilla y su vivienda se inundó de aguas fétidas: “Eso comenzó ayer con el primer palo de agua pero la inundación fue menor; en la noche si se me inundó mucho más, toda la casa. Andaban los zapatos nadando, se me mojaron mis cosas, no me pude bajar de la cama, porque tenía más de una cuarta de agua. Esto me daña la salud”, lamentó.

En algunas imágenes a las que tuvo acceso La Patilla, cortesía de la periodista de Radio Fe y Alegría, Xiomara López, se puede observar las condiciones de precariedad y contaminación en las que habita Carrizales, debido a la falta de atención de las autoridades, ante las reiteradas afectaciones de las lluvias y específicamente por los desbordamientos de aguas servidas.

Al respecto, algunos vecinos, que prefirieron mantenerse anónimos, indicaron que desde hace más de 8 años el gobierno chavista no hace mantenimiento al sistema de tuberías en el sector. Exhortaron al gobernador de Guárico, José Vásquez, a brindarle una atención digna a Carrizales y aportar una solución que evite mayores daños a otros vecinos en el populoso sector de San Juan de los Morros.