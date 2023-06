El momento en que Lewis Hamilton aseguró que quiere una “novia latina”, ¿un guiño para Shakira? (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El revuelo en Twitter por la respuesta del piloto británico de la Fórmula 1 Lewis Hamilton es tan grande que reavivó de nuevo los rumores sobre el supuesto romance que habría entre el deportista y la cantante colombiana Shakira, con quien ha departido en las últimas semanas en su estadía en Miami.

Por Semana

En una de las últimas apariciones públicas de Lewis fue donde se dio la frase que lo tiene otra vez muy “atado” a la colombiana, todo sucedido antes de su carrera en Barcelona.

Allí, quedó eliminado de la clasificación después de un incidente con su compañero de equipo, George Russell, quien lo impactó; afortunadamente no pasó a mayores, pues la velocidad en la que iban los dos pilotos era astronómica.

A Lewis lo estaban entrevistando y en un momento surgió el tema de las mujeres latinas, que son una población prominente especialmente en Miami, ciudad que alberga a muchas comunidades de países latinoamericanos, especialmente de Cuba, Venezuela y Puerto Rico, todo por la cercanía geográfica que tiene la península de Florida con las islas del Caribe.

El presentador del evento les estaba echando flores a las mujeres nacidas en Latinoamérica y esto no fue ajeno al piloto británico. Este, sin ningún tipo de reparo, aceptó los comentarios de dicho conductor del evento y hasta los adoptó para su futuro cercano, declarando que su nuevo norte en el amor estaría en tierras latinas, que obviamente incluye a Colombia.

“I need to find myself a Latina” (“Necesito encontrar una latina para mí”), dijo el piloto británico, desatando una euforia del público asistente. El presentador intentó encontrar una chica que fuera latina y estuviera dispuesta a hacer las veces de “novia” para el inglés, quien ahora tiene que enfrentar las consecuencias de no haber clasificado en el Gran Premio de Barcelona.

Lewis : "I need to find myself a Latina," ? then George proceeds to find him a girlfriend in the audience ??#SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023

