Quiénes son las víctimas del avión que se estrelló en Virginia tras sobrevolar Washington

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un avión de negocios que sobrevoló la capital del país el domingo por la tarde y que no respondía provocó que el ejército enviara un caza antes de que el avión se estrellara en Virginia, según informaron las autoridades. El avión de combate provocó un fuerte estampido sónico que se escuchó en toda la región de la capital.

Horas más tarde, la policía informó de que los equipos de rescate habían llegado al lugar donde se estrelló el avión en una zona rural del valle de Shenandoah y que no se habían encontrado supervivientes.

El avión que se estrelló estaba registrado a nombre de Encore Motors of Melbourne Inc, con sede en Florida. John Rumpel, director de la empresa, declaró a The New York Times que en el avión viajaban su hija, su nieta de dos años, la niñera de ésta y el piloto. Regresaban a su casa de East Hampton, en Long Island, después de visitar la suya en Carolina del Norte, explicó.

Rumpel, que es piloto, dijo al periódico que no tenía mucha información de las autoridades, pero que esperaba que su familia no sufriera y sugirió que el avión podría haber perdido presurización.

“No creo que hayan encontrado los restos todavía”, dijo Rumpel al periódico. “Descendió a 6.000 metros por minuto, y nadie podría sobrevivir a un accidente a esa velocidad”.

Su esposa, Barbara Rumpel, una promimente activista de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), dijo que no tenía comentarios cuando fue contactada por The Associated Press. En Facebook, compartió dos fotos de su hija y su nieta, y sus contactos escribieron decenas de comentarios lamentando la tragedia.

Según la Administración Federal de Aviación, el Cessna Citation despegó el domingo de Elizabethtown (Tennessee) y se dirigía al aeropuerto MacArthur de Long Island. Inexplicablemente, el avión dio la vuelta sobre Long Island, en Nueva York, y voló en línea recta sobre D.C. antes de estrellarse sobre terreno montañoso cerca de Montebello, Virginia, hacia las 15.30 horas.

No quedó claro de inmediato por qué el avión no respondía, por qué se estrelló o cuántas personas iban a bordo. El avión voló directamente sobre la capital del país, aunque técnicamente sobrevolaba uno de los espacios aéreos más restringidos del país.

Un funcionario estadounidense confirmó a The Associated Press que el avión militar se había movilizado para responder al pequeño avión, que no respondía a las transmisiones de radio y posteriormente se estrelló. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la operación militar y habló bajo condición de anonimato.

Los sitios de seguimiento del vuelo mostraron que el jet sufrió un rápido descenso en espiral, descendiendo en un momento dado a una velocidad de más de 30.000 pies por minuto antes de estrellarse en el páramo.

El Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica dijo posteriormente en un comunicado que el F-16 estaba autorizado a viajar a velocidades supersónicas, lo que provocó un estampido sónico que se escuchó en Washington y partes de Virginia y Maryland.

“Durante este suceso, el avión del NORAD también utilizó bengalas -que pueden haber sido visibles para el público- en un intento de llamar la atención del piloto”, decía el comunicado. “Las bengalas se emplean con la máxima consideración por la seguridad de la aeronave interceptada y de las personas en tierra. Las bengalas se queman rápida y completamente y no hay peligro para las personas en tierra cuando se dispensan.”

El episodio trajo a la memoria el accidente en 1999 de un Learjet que perdió presión en la cabina y voló sin rumbo por todo el país con el golfista profesional Payne Stewart a bordo. El jet se estrelló en un pastizal de Dakota del Sur y murieron seis personas.

El Presidente Joe Biden estaba jugando al golf en la Base Conjunta Andrews alrededor de la hora en que despegó el avión. Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, dijo que el incidente no tuvo ninguna repercusión en los movimientos del presidente el domingo. Biden estaba jugando al golf en la base militar de Maryland con su hermano por la tarde.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente había sido informado sobre el accidente y que el sonido de la aeronave fue débil en la Base Conjunta Andrews.

Con información de AP