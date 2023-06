El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

A veces damos largas a lo impostergable, por flojera, cansancio, miedo o inseguridad. Pero como ya no puedes ni debes hacerlo más, hoy debes decidir si entras o sales, pero no te quedes en el medio. Si tienes que tomar una decisión, hazlo, porque para luego es tarde y no hay mejor momento que ahora.

Tauro

Hoy es un día para dedicarte a ti mismo. Comienza con un desayuno saludable y energizarte, después realiza como mínimo media hora de ejercicios o si prefieres, una caminata por la cuadra o el parque y después has algo que te haga feliz. Olvídate de los problemas y dale paso al descanso y al entretenimiento.

Géminis

Ha sido una semana larga y agotadora, con emociones encontradas y mucho por hacer y es normal que te sientas un poco cansado o bajo de energía. Para recargarte te recomendamos dedicar por lo menos una hora a la meditación y reflexiones sobre lo que no resultó tan bien como querías y que aprendas de tus errores, a fin de no volver a incurrir en ellos.

Cáncer

Luchas entre tus ideales y la realidad. Sueñas y lo haces en grande, pero lo que sucede puede ser aplastante. Sea como sea, no te dejes vencer. Eres lo suficientemente hábil, capaz y fuerte como para seguir adelante a pesar de todo y resurgir de entre las cenizas como el Ave fénix.

Leo

Te sientas más dinámico y alegre que de costumbre. Hoy te aconsejamos compartir con personas positivas, que te alegren el alma y te ayuden a ir más allá, que aporte nuevos puntos de vista. Da gracias por la bendición de contar con ellos y apoyamos tu también en lo que puedas. Es un día de acercarse a esas personas que tanto amas.

Virgo

Crees que si tienes lo que quieres serás más feliz, cuando en realidad debes ser feliz con lo que tienes. Eso no quiere decir que no puedas querer más, por supuesto que puedes, pero en el proceso de obtenerlo debes agradecer y disfrutar, sentirte pleno con lo que has logrado.

Libra

Recibes una linda sorpresa de un ser querido. Sientes su amor y entiendes que todo ha valido la pena. Has sufrido, luchado contra la corriente y hecho más de un sacrificio para salir a flote con una situación específica, pero ahora recibes una recompensa que te mereces de principio a fin.

Escorpio

Repite una y otra vez: vas a estar bien. Puede que en este momento todo parezca un caos, quieres avanzar y todo avanza, pero sin ti. Sientes que te quedas atrás e incluso, que retrocedes, pero no es así, tal vez vas demasiado lento o quizá te has quedado estancado, pero ahora que estás dispuesto a moverte más rápido solo te queda confiar en ti.

Sagitario

Cuida tu mente, cuerpo y alma, porque son lo único que tienes y tendrás hasta el fin de tu vida. Mientras más equilibrado estés, más fácil y agradable será vivir en ti. Si algo no te gusta ¿que esperar para cambiarlo? Porque de que se puede, se puede, pero debes creer que es así.

Capricornio

Chismes, conflictos y algo de manipulación. El ambiente está tenso y no sabes como manejar la situación. La clave es no tomar partido por nada ni por nadie, sobretodo si no tiene que ver contigo. Ser neutral y no intervenir hará todo más fácil. Por esta vez, es mejor tomar distancia, algo complicado para ti, que siempre quieres controlarlo todo.

Acuario

Te sientes atacado y hasta un poco intimidado. Hay personas que socavan el autoestima de quienes los rodean y hoy podrías cruzarte con más de uno. Di lo que tengas que decir, no te limites y di también lo que piensas, aun cuando hacerlo ponga en riesgo tus relaciones. Hoy más que nunca debes alzar la voz en pro de tus propios intereses.

Piscis

Hay situaciones que impactan la vida. Hoy podría suceder algo que cambie tu forma de ver ciertas situaciones. No serás el mismo, ni tomarás las mismas decisiones que has tomado hasta ahora, de hecho, has aprendido la lección y ahora saber imponer límites y decidirás alejarte de quienes no convienen, sin dramas ni enfrentamientos, sólo te alejarás.