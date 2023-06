Varios miembros de la Guardia Real se desmayan por el calor en un desfile ante el príncipe Guillermo

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Reino Unido está sufriendo altas temperaturas que en muchas regiones superan los 30 grados. Este sábado, además, se han registrado las temperaturas más altas en el país hasta el momento, lo que ha pasado factura a varios miembros de la guardia real.

Por ABC

Este 10 de junio se ha celebrado en Londres la Revisión del Coronel en el desfile de la Guardia a Caballo. Todo esto son los preparativos antes de la celebración del cumpleaños de Carlos III, lo que se conoce como Tropping the Color. A pesar de que el monarca cumple años en noviembre, las celebraciones se celebran en el mes de junio, al igual que ocurría con su madre Isabel II que cumplía en el mes de abril. En concreto, el cumpleaños de Carlos III se celebrará el próximo 17 de junio.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha emitido un aviso por calor en gran parte del país. El príncipe Guillermo ha inspeccionado a más de 1.400 soldados y 200 caballos de la División Doméstica de Guardias Galeses, Irlandeses, Escoceses y Granaderos antes de la gran ceremonia Trooping the Colour, que tendrá lugar el próximo sábado.

El príncipe Guillermo agradece a los soldados su esfuerzo

El heredero al trono ha reconocido las «difíciles condiciones» en las que se ha desarrollado el desfile y ha manifestado su reconocimiento a todos los soldados que han participado.

«Muchas gracias a todos los soldados que participaron en Colonel’s Review esta mañana en medio del calor. Condiciones difíciles, pero todos ustedes hicieron un muy buen trabajo. Gracias. W», ha expresado el príncipe Guillermo a través de Twitter.

Al menos tres guardias se han desmayado y han sido atendidos por las autoridades sanitarias y trasladados en camillas. A pesar de estas circunstancias, los actos han continuado con normalidad.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023