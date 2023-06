Encontró más de 27 millones de dólares en su cuenta bancaria y lo que hizo luego nadie lo cree

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Antonio Pereira do Nascimento, un humilde taxista residente en la ciudad de Palmas, Brasil, vivió una experiencia surrealista al descubrir que habían depositado casi 132 millones de reales (27 millones de dólares) en su cuenta bancaria de forma inesperada. Sorprendido pero convencido de que se trataba de un error, Pereira do Nascimento decidió hacer lo correcto y devolver el dinero.

El taxista, cuyos ingresos provienen de su trabajo como conductor turístico y que no posee una fuente de ingresos fija, quedó asombrado cuando se percató de que su saldo bancario había aumentado en una cantidad que nunca había imaginado tener en su vida. En un gesto de honestidad y ética, decidió ponerse en contacto de inmediato con su banco para informar sobre la anomalía y proceder a la devolución del dinero.

“Nunca he visto un dinero así en mi vida y nunca podré conseguirlo en mi vida, solo si gano la [lotería] Mega-Sena, y yo no juego. Así que es difícil”, expresó el taxista en una entrevista para la televisión local. A pesar de las dificultades económicas que enfrenta en su día a día, Pereira do Nascimento se mantuvo firme en su determinación de hacer lo correcto y no sucumbir a la tentación de quedarse con el dinero que no le correspondía.

Tras contactar con el banco y explicar la situación, se iniciaron los procedimientos para la devolución del dinero. Finalmente, el sorprendente monto de 131.870.227 reales (27.023.704 dólares) fue debidamente reintegrado a la entidad financiera, y el saldo de la cuenta del taxista volvió a reflejar su verdadera situación económica: 227 reales (46,52 dólares).

