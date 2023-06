Alcaldesa de Miami-Dade reiteró que el TPS es un alivio para muchas familias de migrantes

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció hoy la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua por 18 meses.

Por Alcaldía de Miami-Dade

En respuesta, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, emitió la siguiente declaración:

“La extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) siempre es un alivio bienvenido para miles de familias que han venido al condado de Miami-Dade escapando de dictaduras, desastres naturales y violaciones de los derechos humanos. Como hogar de algunas de las comunidades más grandes de titulares de TPS en Florida y la nación, nuestro condado se beneficia cuando los inmigrantes pueden vivir sin temor a la deportación, participar plenamente en nuestra comunidad y contribuir a nuestra economía.

Extending TPS brings welcome relief to many families in Miami-Dade.

I urge the administration to also redesignate TPS for those who arrived later, fleeing oppression and dictatorship, as we continue to stand up for democracy and freedom for all people.https://t.co/I4Hn6rdPXm

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 14, 2023