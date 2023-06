La base iraní, por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Posteado en: Opinión

EEUU, el real enemy

En su afán de dañar al real enemy de sus ideas fundamentalistas y criminales: los Estados Unidos, el régimen iraní planificó desde que ascendió al poder su penetración estratégica en el continente americano. Comenzaron por Argentina y su influencia fue creciendo paulatinamente hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, un resentido traidor de los ideales boliviarianos, ideales que tergiversó y usó cínicamente a su antojo, momento en que entregó Venezuela a Irán

Con el chavismo y su rencoroso delirio socialista antiamericano, los iraníes encontraron un templo para el saqueo económico y la conquista política.

Tienen su principal base en Venezuela.

Tiempo cruel y fatal

Los iraníes primero sacaron a los cubanos del poder y luego a los venezolanos. Con nosotros no se midieron, con sus asesorías y prácticas criminales lograron el impensable milagro de provocar que hasta siete millones de venezolanos huyeran de Venezuela. La migración tiene sus bien diseñadas causas en el autoritarismo tiránico, en el hambre, la enfermedad y en la quiebra económica, combinación a un tiempo cruel y fatal cuyo único fin es aniquilar la voluntad venezolana.

Lo han logrado, el venezolano ha sucumbido y se quedó sin aire para cantar el himno: ¿bravo pueblo? ¿el yugo lanzó? ¿virtud y honor? Ni de vaina, no pueden.

Sin disparar, los iraníes derrocaron al ejercito de Bolívar.

Los dueños de Venezuela

La reciente visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisí, terrateniente, amo y señor de Venezuela, tuvo como único fin consolidar su señorío y poder sobre su hacienda latinoamericana. No lo culpo ni lo acuso, si a mí me regalasen un país como el nuestro -como hicieron Chávez y Maduro- yo también lo aceptaría, regiría y explotaría. ¿Quién no? Sé que tú que lees esto también aceptarías con enorme gusto semejante obsequio. ¿Margarita? ¿Canaima? ¿Los Andes?

Gratis. Ni un disparo, como digo antes, ni uno. Son dueños del país sin necesidad de iniciar una invasión ni una guerra, nada. ¿Cuál de sus lugartenientes será dueño de los llanos?

Por eso sacaron a los cubanos.

Los cachifos de Irán

La autocracia iraní, junto a la rusa de Putin, han colocado una capitanía de puerto para administrar el saqueo. Su monigote, Nicolás Maduro, súbditamente sigue órdenes, cumple rigurosamente el manual autocrático: crimen, vinculación con el narcotráfico para mantener el flujo de efectivo, hambre, enfermedad y quiebra económica (la corrupción chavista también es de diseño). Igual que los iraníes en la antigua Persia, no tienen piedad, por eso rigen como rigen, sin oposición.

Los Fuerzas Armadas también se entregaron, los militares se reparten el botín. Su corrupción es endémica, desde el soldado más raso hasta el General en Jefe. Todos roban.

Son los cachifos armados de Irán.

La otrora Venezuela

Se viene un nuevo colalpso económico que provocará nuevas protestas. Los chavistas no ahocarcan a la disidencia como sus jefazos iraníes, son demasiado flojos para tanta parafernalia y esfuerzo, lo simplifican: disparan a la cabeza o al corazón. Siendo un pueblo esclavo como somos y negados como estamos a la rebelión popular, nos queda la resignación, el camuflaje (chavista) o la migración. En vez de pedir limosna en territorio iraní (la otrora Venezuela) se lanzan al mundo a hacerlo.

No es desesperanza lo que escribo, es conciencia. No sé si exista aún un militar con amor propio venezolano que defienda el legado de Bolívar, no lo creo, no lo veo. Por eso es fundamental ser conscientes de nuestra tragedia.

¿Ya adoras a Mahoma? ¿Hablas iraní?

Prepárate…