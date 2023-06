Camilo, Luis Fonsi, Nicky Jam y otros artistas revelan sus tradiciones para celebrar el Día del Padre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El Día del Padre se celebra este domingo (18 de junio) y como la mayoría de los papás, artistas latinos como Nicky Jam, Camilo, Santa Fe Klan y Anuel AA tienen tradiciones favoritas para este día especial, así como recuerdos inolvidables de años pasados.

Por Billboard

Ya sea comiendo un pastel extra azucarado o una comida deliciosa, bebiendo un buen vino o simplemente pasando tiempo con sus seres queridos, los artistas que aparecen en este resumen comparten lo que hace que su Día del Padre sea especial y único.

“Llamo [a mi papá] por teléfono y le doy una serenata si estoy lejos”, dice el astro de Encanto Mauro Castillo, quien hizo la voz de Félix en la cinta animada de Disney. “Si no, voy y lo abrazo y en persona y le canto”.

A continuación, este y otros músicos latinos comparten sus tradiciones favoritas del Día del Padre o los recuerdos que atesoran de esta fecha especial.

Camilo

“Es un día que me emociona muchísimo porque entre las cosas que soy, de las que más orgulloso me hacen sentir, es ser padre. Ser papá es algo que verdaderamente me llena de orgullo. Estar en casa, estar con mi familia, estar con mi papá, que tengo el privilegio de tener conmigo. Celebrarlo a él y a todos los papás que tengo cerca — me gusta celebrar a todos esos amigos que comparten conmigo la paternidad. Estar con mi hija, meterme a la piscina con ella, esas son mis cosas favoritas. Este es mi segundo Día del Padre y en el primero Índigo estaba muy chiquitita, pero ahora, que es un asunto más interactivo, hay mucho por hacer”.

Luis Fonsi

??“El Día del Padre lo celebro con mi papá, y con toda mi familia. Siempre involucra comida rica, un buen vino y miles de besos y abrazos de mis hijos que son lo que más quiero en el mundo. No hay mejor regalo que eso”.

Mike Bahía

“El hecho de ser padre ha sido la oportunidad más linda de volver otra vez a aprender, de volver a sentirme vulnerable, de sentir un amor que nunca había experimentado pero también un miedo que nunca había experimentado. Pero sobre todo de saber que tengo la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir conociéndome a mí. Siento que ser padre hoy me hace mejor o me da conciencia para ser mejor desde la raíz. Y por lo menos tengo un deseo infinito, una energía atómica, de levantarme las mañanas a cambiar un pañal, cuando antes el simple hecho de pararse y hacer una actividad más temprano, se hacía difícil y hoy no. Hoy me levanto con los ojos hinchados de dormido para ir a cambiar un pañal, para ir a abrazarlo, pero con una sonrisa en la cara de verle su carita de felicidad. Es volverse a conectar con la inocencia, es volverse a conectar con tantas cosas lindas que la vida nos va acostumbrando a ella, las vuelven paisajes. Es volver a aprender, volver a disfrutar de las cosas simples”.

Anuel AA

“En el Día del Padre, mi tradición favorita es recordarme a mí mismo y a todos aquellos que me rodean que la familia es lo más importante y lo más real en la vida. En un mundo lleno de distracciones y caos, sé que lo más real y poderoso que tenemos es la sangre que corre por nuestras venas. Por eso, mi mayor alegría es poder mirar a mi hijo y a mis dos hijas a los ojos y que sientan lo orgulloso que estoy de ellos. En esos momentos de conexión profunda, sé que estoy construyendo un legado de amor y respeto”.

