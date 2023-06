¿Existe algo que Inteligencia Artificial no vaya a tocar y transformar?

Posteado en: Tecnología, Titulares

La irrupción de ChatGPT ha sido tan arrolladora que mucho de lo que se está aprendiendo de su uso aparece descrito solo en numerosos artículos en múltiples fuentes, los cuales requieren curaduría.

Especial de Laszlo Beke

Continuando con lo ofrecido en el reciente artículo ¿Conocemos realmente qué es Inteligencia Artificial? desarrollamos ejemplos del uso actual y proyectado de Inteligencia Artificial. Por supuesto, no es una cobertura exhaustiva, sin embargo se trata de una muestra significativa y bastante amplia. Los lectores seguramente no tendrán acceso a todos los artículos mencionados, así que si escriben a lbeke@bekesantos.com con gusto les haré llegar el contenido del artículo deseado.

El impacto profundo de Inteligencia Artificial

Después de una progresiva, y hasta cierto punto silenciosa, evolución de 70 años de la Inteligencia Artificial, en seis meses ha explotado la Inteligencia Artificial capturando la atención, la imaginación y los temores de millones de personas en todo el globo. Revistas prestigiosas como The Economist se preguntan “Cómo la Inteligencia Artificial” podría cambiar la informática, la cultura y el curso de la historia”, de la reconocida institución Brookings aparece el artículo “Máquinas de la mente: El caso para una explosión productividad impulsada por Inteligencia Artificial” o la publicación Fast se pregunta “Inteligencia Artificial está rehaciendo el mundo en sus propios términos, y ese es un problema”.

ChatGPT no es la única opción de chat de Inteligencia Artificial, ya están en el mercado adicionalmente Bard, BLOOMChat y otros. También están apareciendo las versiones en Software Libre The Open Source Revolution: Challenging AI Giants Google and OpenAI) y tendremos que considerar cuales son los avances que China traerá en Inteligencia Artificial Generativa Just how good can China get at generative AI?. El modelo que ChatGPT nos ha mostrado, el cual es amplio y general, y nos permite proyectar con alto grado de certeza que pronto tendremos modelos especializados de Inteligencia Artificial emergiendo en cada sector importante de la economía: seguros, salud, logística, ciberseguridad, etc.. Estos tendrán información concentrada de su interés propio, facilitando la búsqueda, el análisis y la producción de material, con más seguridad y menos posibilidad de alucinación. Inmediatamente después vendrán los modelos o lenguajes específicos-para-funciones: ventas, mercadeo, administración de productos, compras, soporte de cliente, Recursos Humanos y Tecnología de Información. Finalmente las organizaciones tendrán sus propios modelos, con su data. Es una carrera desenfrenada en la cual hay innumerable empresas involucradas, y en innovación nunca se puede estar seguro de cuales serán los eventuales vencedores.

Lo que se ha venido haciendo con Inteligencia Artificial en forma cotidiana

La Inteligencia Artificial ha estado en nuestro día a día desde hace tiempo y aprovechemos para revisar algunos de los usos donde esta presente:

– Aplicaciones específicas de Inteligencia Artificial que incluyen sistemas expertos, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz y visión de máquina. Tareas en las cuales esto ocurre incluyen reconocimiento de voz, visión de máquina, traducción entre idiomas naturales, así como otros mapeos de entradas.

– Google Maps, las aplicaciones de transporte, detección y reconocimiento facial, editores de texto y autocorrectores, robots de las líneas de ensamblaje, Internet-de-las-cosas, Call Centers inteligentes, juegos con Inteligencia Artificial.

– Todas las aplicaciones que incluyen buscadores (Google, Bing, Mozilla), sistemas de recomendación (Amazon, YouTube, Netflix), entendimiento de la voz humana (Siri, Alexa), vehículos autotripulados (Waymo), modelos generativos o creativos (ChatGPT, arte IA), toma de decisiones automatizada, competencia en juegos de estrategia (Ajedrez, Go).

– Dispositivos específicos que incorporan Inteligencia Artificial (neveras, cocinas, alarmas).

Cómo se está usando hoy ChatGPT – En un muy interesante artículo en el New York Times se conversa con 35 personas preguntando como personas de carne y hueso están utilizando ChatGPT 35 Ways Real People Are Using A.I. Right Now. La lista es sorprendente y demuestra las casi infinitas opciones que las personas van encontrando. A continuación la lista de los variados usos: Planificar jardines o comidas, diseñar partes para naves en el espacio, crear proteínas en minutos, identificar enfermedades en las bananas, organizar la pantalla desordenada de la computadora, escribir un discurso para una boda o un correo electrónico, construir un reloj despertador que escriba un poema cada minuto, transcribir una visita médica a notas clínicas, hacer un regalo, hacer de abogado del diablo, hacer una primera evaluación, organizar la investigación para una tesis, ojear docenas de artículos académicos, lidiar con el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad o con Dislexia, clasificar un archivo de fotos, hacer una lista de Spotify, presentar un recurso por la negación de un seguro, ayuda con la tarea, aprender chino, ayuda para el inglés como segundo idioma, jugar con el idioma, hacer una app cuando nunca se ha codificado antes, corregir errores en el código, escribir fórmulas de Excel, jugar juegos 3D, construir nuevos juegos, enseñar a jugar curling como un profesional, dibujar como un artista específico. Se le puede agregar ¿ChatGPT para Tormentas de Ideas?

Algunos ejemplos de Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial y las aplicaciones – Inteligencia Artificial permite colocarle una interfase en idioma natural con las aplicaciones existentes y crear un modelo con la data deseada de la organización. Copilot de Microsoft, que permite comunicarse con las aplicaciones (Excel, Word, etc.) en lenguaje natural. Aplicaciones como el correo electrónico se transforman completamente. Implica también que puede aparecer competencia contra lideres absolutos del mercado, como en el caso del buscador de Google El Firefly de Adobe no permite que se viole el derecho de autor y con ello disminuye los costos legales y afecta el negocio de los servicios legales Adobe is so confident its Firefly generative AI won’t breach copyright that it’ll cover your legal bills.

Inteligencia Artificial y salud – Utilizando Inteligencia Artificial se descubrió un nuevo antibiótico que destruye una terrible bacteria transgénica. Con Inteligencia Artificial aplicada a miles de químicos potenciales, se limitó a unos pocos candidatos factibles. Con la estructura precisa de la bacteria, se aplicó Inteligencia Artificial a 6.680 compuestos cuya efectividad era desconocida y se redujo a una lista de 240, los cuales era posible probar en el laboratorio y se detectaron 9 antibióticos potenciales. Uno de estos es increíblemente potente y curiosamente no tiene ningún efecto sobre otras especies de bacterias. Esto hubiera sido imposible hacerlo en forma manual New superbug-killing antibiotic discovered using AI. Sin embargo, no solo se trata de investigaciones extraordinarias, también existe la preocupación que Inteligencia Artificial pueda ayudar a que el servicio de salud sea más equitativo ChatGPT and health care: implications for interoperability and fairness.

Inteligencia Artificial y la práctica legal – Debido a sus habilidades particulares (leer, resumir rápidamente, responder preguntas) las nuevas plataformas de Inteligencia Artificial parecen encajar perfectamente con los tipos de trabajos que se realizan en el área legal. Ajustando un Modelo Grande de Lenguaje para los abogados permitirá concentrar la atención en la información y la experiencia legal de la organización y con ello se limitan las posibilidades de alucinación. El poder generativo de la Inteligencia Artificial se puede usar para mejorar la investigación legal y la revisión de documentos. De hecho ya existen “Asistentes Legales” de Inteligencia Artificial, un rol que probablemente será preponderante en este sector. Se puede encontrar información adicional en How lawyers use AI (Politico) y Generative AI could radically alter the practice of law

Inteligencia Artificial y los empleos – Los grandes modelos de Inteligencia Artificial transformarán las vidas y los mercados de trabajo, pero la realidad es que existen muchas conjeturas y teorías y nadie sabe exactamente como ocurrirá y así lo plantea The Economist Large, creative AI models will transform lives and labour markets. Cómo en todas las grandes transformación que ha provocado la tecnología, existe una preocupación mayor por los trabajadores que quedarán desplazados por la Inteligencia Artificial, independientemente que se estén creando nuevos puestos de trabajo como ha ocurrido históricamente. Se supone que la Inteligencia Artificial definitivamente asumirá un rol de asistente en muchas profesiones y posiciones de trabajo. Allí este Asistente proveerá información, análisis, guía y borradores de escritos. Hay un excelente análisis del impacto que tendrá Inteligencia Artificial en el primer trabajo de un recién graduado ¡El primer trabajo de un profesional será totalmente transformado por ChatGPT. En este campo no parecen existir los límites en el impacto de Inteligencia Artificial: puede ayudar a conseguir un trabajo, afecta el trabajo de los maquilladores Not even makeup artists are safe from generative AI e incluso el de los políticos Politicians Need to Learn How AI Works.

Inteligencia Artificial y la Educación – La educación es un sector que tradicionalmente reacciona lentamente frente a los cambios, con la Inteligencia Artificial el cambio será de proporciones cataclísmicas y representa una amenaza mayor y una oportunidad extraordinaria. Definitivamente ¿Inteligencia Artificial. la vía para llegar al aprendizaje personalizado? , lo cual abre perspectivas que cambian totalmente la relación enseñanza- aprendizaje. Cómo mínimo a los estudiantes es necesario enseñarlos a usar ChatGPR, pero no a depender del mismo.

Inteligencia Artificial, la mente y el cerebro – La Inteligencia Artificial nació estudiando y emulando el cerebro humano. Ahora, se revirtió el proceso, los cerebros artificiales ayudan a los científicos a estudiar el cerebro humano. Inteligencia Artificial se esta aplicando para convertir las imágenes fMRI en palabras y frases y por cierto se encontró bastante similitud con la opinión de la gente Artificial brains are helping scientists study the real thing. En otro experimento reciente se utilizó la actividad en el cerebro convertida en palabras AI is getting better at mind reading. Los investigadores también se preguntan si Inteligencia Artificial tiene un subconsciente Does AI Have a Subconscious?. Cómo identificar lo creado por Inteligencia Artificial es un reto, por cuanto el texto o las imágenes creadas por Inteligencia Artificial pueden ser difíciles de identificar y por ello nos preguntamos si ¿Es posible detectar texto generado por Inteligencia Artificial?, así como si ¿Es manejable el plagio con Inteligencia Artificial? .

Inteligencia Artificial y codificación – Para los programadores ya existen facilidades de Inteligencia Artificial para generar un nuevo programa que recortan el esfuerzo en más de 30%. Sin embargo, cada día aparecen nuevas oportunidades que se aprovechan. Usando una técnica que se denomina “Aprendizaje por reforzamiento” se está pudiendo hacer más eficientes programas y rutinas de uso general que tienen decenas de años funcionando, con enfoques que un programador no puede desarrollar Deepmind’s AI Is Learning About the Art of Coding.

Los temores con respecto a Inteligencia Artificial

Han aparecido muchas voces importantes y respetadas que han manifestado enorme preocupación por el potencial destructivo de Inteligencia Artificial. Estamos hablando mucho más allá de la indudable realidad que sea utilizada con malas intenciones por ser seres humanos. En este caso se trata de la posibilidad que Inteligencia Artificial tome control de la civilización humana y esta sea destruida. Son alertas preocupantes que no deben ser ignoradas y sobre las cuales habrá que diseñar y aplicar regulaciones en los principales países del mundo. Es conveniente mencionar algunas:

Yuval Noah Harari – uno de los filósofos más respetados un el mundo plantea que Inteligencia Artificial ha hackeado el sistema operativo de la humanidad Yuval Noah Harari argues that AI has hacked the operating system of human civilization.

Geoffrey Hinton – considerado el padrino de Inteligencia Artificial, después de 40 años de impulsar la tecnología, hace pocas semanas adoptó la posición extrema de preocupación respecto al posible control de la Inteligencia Artificial sobre la humanidad What Really Made Geoffrey Hinton Into an AI Doomer.

En el New York Times se plantea si Inteligencia efectivamente puede destruir la humanidad How Could A.I. Destroy Humanity? .

Sam Altman, el líder de Open AI, asume un visión más balanceada al respecto ¿Inteligencia Artificial libera o condena al mundo: Sam Altman?.

The Economist plantea una forma inteligente de preocuparse de la Inteligencia Artificial How to worry wisely about artificial intelligence.