¿Se peleará con Mark Zuckerberg? Las primeras FOTOS de Elon Musk listo para un combate multimillonario

Parece que la pelea entre dos de las personas con más dinero en todo el mundo será una realidad. Luego que la semana pasada Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de Twitter, retara en Twitter a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, a una pelea en un octágono, se pudo ver a Musk entrenando en un video viralizado en redes sociales.

Por: El Diario NY

El periodista Lex Fridman tuvo la oportunidad de participar en una sesión de entrenamiento con Elon Musk y publicó en su Twitter un par de fotos donde se ve al multimillonario realizando algunas llaves.

“Hice una sesión de entrenamiento con Elon Musk, estoy extremadamente impresionado con su fuerza, poder y habilidades, de pie y en el suelo (…) Es realmente inspirador ver a Elon y Mark haciendo artes marciales, pero creo que el mundo será mejor si entrenan pero no luchan en la jaula. Dicho esto, como dice Elon, lo más entretenido es lo más probable. Estaré ahí por ellos, sin importar nada más”, escribió Fridman en su cuenta de Twitter.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw

— Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023