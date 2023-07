Se come 34 hamburguesas en diez minutos para celebrar el Día de la Independencia de EEUU (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La concursante Molly Schuyler revalidó este lunes su victoria en la competición anual de comer hamburguesas celebrada en Washington por el Día de la Independencia de Estados Unidos al zamparse 34 hamburguesas en diez minutos.

Es la novena vez que Shuyler, del estado de Maryland, gana la competición que organiza cada año la hamburguesería Z-Burger en la capital estadounidense y se alzó con el premio de 2.000 dólares.

La concursante se impuso a Dan “Killer” Kennedy, de Pensilvania, quien quedó segundo al comerse 32 hamburguesas, y al canadiense Joel Hansen, que quedó tercero con 27 hamburguesas.

Sin embargo, su desempeño fue algo menor que el año pasado, cuando logró zamparse 37 hamburguesas en diez minutos.

Tras ganar, Schuyler declaró que la competición es “muy divertida” y que lo que hace con las hamburguesas también lo puede hacer con “hot dogs” o tratas de queso.

La mujer, participante en decenas de concursos de engullir comida, bromeó que para prepararse fue a desayunar a un bufé.

En Estados Unidos se celebran muchas competiciones de tragar comida a gran velocidad, pero el más popular por el Día de la Independencia es el que organiza cada 4 de julio la cadena de “hot dogs” Nathan’s en Nueva York.

El legendario Joey Chestnut volvió a ganar el año pasado ese concurso al engullir en diez minutos 63 “hot dogs“. EFE

Molly Schuyler of Anne Arundel County wins the competition with 34 @zburger burgers! This is her 9th time winning! @WTOP pic.twitter.com/8pgW9SOaZF

— Mike Murillo (@MikeMurilloWTOP) July 3, 2023