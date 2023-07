¿Está relacionado Biden y su familia al hallazgo de cocaína?, la respuesta de la Casa Blanca (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Cuerpo de Bomberos de Washington, D.C., reportó que fue hallado un polvo blanco, que según las autoridades habrían dado positivos a clorhidrato de cocaína. De acuerdo a las autoridades, el protocolo de investigación era evacuaron la residencia y un equipo Hazmat de Washington, DC, Bomberos y Emergencias (EMS) implementaron un operativo.

Con información de El Diario NY

Según el informe de las autoridades, la cocaína se halló en la biblioteca de la Casa Blanca, en la planta baja de la sede de la presidencia. Es una de las pocas salas que están abiertas a grupos de turistas, que acceden previa reserva por medio de sus representantes en el Capitolio o de las embajadas.

Para la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos no ha emitido un comentario con respecto al hallazgo de cocaína dentro de las instalaciones de la Casa Blanca. Por su parte, el Servicio Secreto ha mantenido en silencio, luego de que The Washington Post confirmara el hallazgo del polvo blanco en la Casa Blanca.

Sin embargo se reveló que en el momento del incidente el presidente Joe Biden no se encontraba en la Casa Blanca, según confirmó Karine Jean-Pierre este miércoles a un reportero. “El presidente, la primera dama y su familia no estuvieron aquí este fin de semana”.

REPORTER: "Can you give any more details on where the Secret Service found the cocaine in the West Wing and how it got there?"

KJP: "The President and the First Lady and their family were not here this weekend." pic.twitter.com/cHV2aHnDCz

— Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2023