“Me besó dos veces y me agarró la entrepierna”: el escándalo que pone contra las cuerdas a Kevin Spacey

Kevin Spacey se encuentra en medio de un juicio en Londres y ya se conocen los primeros relatos de quienes supuestamente sufrieron agresiones sexuales por parte del actor.

Uno de los hombres que lo acusan afirmó que Spacey le dijo que estuviera “tranquilo” al intentar besarlo y agarrarlo por la entrepierna, según un testimonio escuchado durante el juicio a la estrella de Hollywood en la capital inglesa.

En un video reproducido durante el juicio, la presunta víctima, que por razones legales no puede ser identificada, afirmó en un interrogatorio con la Policía que conoció a Kevin Spacey en un pub de la región de Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, en 2013, y que, estando allí, el actor se unió a su grupo de amigos.

Según él, Spacey les propuso “continuar la fiesta” con alcohol y cigarrillos en la casa en la que estaba viviendo. Allí fueron el denunciante y otras personas, explicó la presunta víctima, que contó que, por error, dejó que el perro del actor saliera de la propiedad.

Según explicó, se disculpó ante Kevin Spacey, que lo abrazó diciéndole que no se preocupara.

“Me estrechó en sus brazos, le di algo así como una palmadita en la espalda. En ese momento, me besó dos veces en el cuello y me agarró por la entrepierna. Me dijo dos veces: ‘estate tranquilo, estate tranquilo’. Puse el brazo entre nosotros y lo empujé contra la pared. Le dije: ‘lo siento, chico, no juego en esa pista’”, explicó el hombre, declarándose “conmocionado”.

